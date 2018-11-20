القاهرة : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
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12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا
الكابتن
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 07:58 م

الآن كول كورة مشاهدة مباراة فرنسا واوروجواي بث مباشر اليوم الثلاثاء 20-11-2018 (أمبابي وسواريز) رابط لايف بث حي الآن HD

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الآن كول كورة مشاهدة مباراة فرنسا واوروجواي بث مباشر اليوم الثلاثاء 20-11-2018 (أمبابي وسواريز) رابط لايف بث حي الآن HD 

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن أن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا يدرس إجراء العديد من التغييرات على التشكيلةالأساسية في مباراة أوروجواي اليوم أبرزها إشراك نبيل فقير نجم ليون بدلاً من أنطوان جريزمان مهاجم اتلتيكو مدريد الاسباني.
الآن كول كورة مشاهدة مباراة فرنسا واوروجواي بث مباشر اليوم الثلاثاء 20-11-2018 (أمبابي وسواريز) رابط لايف بث حي الآن HD 

وتحدثت الصحيفة أن ديشامب يعتزم الدفع بالحارس لوريس، ورافائيل فاران، ونجولو كانتي، كيليان مبابي وأوليفيه جيرو فى التشكيلة  لمنتخب فرنسا في مباراة اليوم.
الآن الأسطورة مشاهدة مباراة فرنسا واوروجواي بث مباشر اليوم الثلاثاء 20-11-2018 (أمبابي وسواريز) رابط لايف بث حي الآن HD

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