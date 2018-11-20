الآن كول كورة مشاهدة مباراة فرنسا واوروجواي بث مباشر اليوم الثلاثاء 20-11-2018 (أمبابي وسواريز) رابط لايف بث حي الآن HD





وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن أن ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا يدرس إجراء العديد من التغييرات على التشكيلة في مباراة أوروجواي اليوم أبرزها إشراك نبيل فقير نجم ليون بدلاً من أنطوان جريزمان مهاجم اتلتيكو مدريد الاسباني.

الآن كول كورة مشاهدة مباراة فرنسا واوروجواي بث مباشر اليوم الثلاثاء 20-11-2018 (أمبابي وسواريز) رابط لايف بث حي الآن HD





وتحدثت الصحيفة أن ديشامب يعتزم الدفع بالحارس لوريس، ورافائيل فاران، ونجولو كانتي، كيليان مبابي وأوليفيه جيرو فى التشكيلة لمنتخب فرنسا في مباراة اليوم.