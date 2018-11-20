ضبط 441 دراجة نارية بدون لوحات خلال 24 ساعة

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن حملات أمنية موسعة تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة صور الجريمة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود تلك الحملات بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية مدير قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة عن ضبط 441 دراجة نارية بدون لوحات، وبدون تراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات لاستهداف وضبط كل ما يشكل خروجا على القانون.

