فريق صندوق النقد يغادر باكستان دون الاتفاق على قرض

غادر فريق من صندوق النقد الدولي إسلام أباد، الثلاثاء، بعد زيارة استمرت أسبوعين؛ لمناقشة منح قرض جديد لباكستان، وفق ما أعلنت وزارة المال دون التوصل الى اتفاق.



أوضحت الوزارة أن "المناقشات الإيجابية مع صندوق النقد الدولي ستتواصل في الاسابيع المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على البرنامج مع الصندوق"، معلنة عن ارتياحها للتقدم الجوهري الذي تحقق مع صندوق النقد الدولي لتحديد "إطار للإصلاحات السياسية والبنيوية" التي يتعين تطبيقها.



وشددت الوزارة في بيان على "المناقشات المعمقة" مع فريق صندوق النقد الدولي الذي وصل الى اسلام اباد في السابع من نوفمبر.



وتشهد باكستان التي تستورد اكثر مما تصدر، ازمة حادة على صعيد ميزان المدفوعات وتراجعت قيمة الروبية اربع مرات منذ ديسمبر، مما زاد من حدة التضخم وفي 20اكتوبر، تحدث وزير المال أسد عمر عن شبح "افلاس".



لكن الوزير عاد بعد أسبوعين ليعلن انتهاء الأزمة بعد تلقي مساعدات وقروض ميسرة من السعودية والصين بقيمة 12 مليار دولار في الإجمال.