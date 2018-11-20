بدون تقطيع اسرع بث مباشر مشاهدة مباراة البرازيل والكاميرون بث مباشر| شاهد رابط بي أن سبورت HD بث مباشر مجانا أون لاين Brazil vs Cameroon كول كورة أون لاين

مشاهدة مباراة البرازيل والكاميرون بث مباشر، تقام مباراة كبيرة بين منتخب البرازيل بطل أميركا الجنوبية ومنتخب الكاميرون بطل أفريقيا فى إطار مشوارهم الاستعدادي لخوض منافسات كلا من كوبا أمريكا وأمم أفريقيا، ويأمل كلا البطلين فى تحقيق الفوز وتقديم الأداء الجيد ، ويستضيف ملعب إم كاي الإنجليزى المباراة المرتقبة حيث أن اللقاء سوف يقام فى إنجلترا، البرازيل تستكمل طريقها بمواجهة الكاميرون فى اللقاء الودى الاستعدادى، مشاهدة مباراة البرازيل والكاميرون بث مباشر اليوم 20-11-2018 يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة البرازيل والكاميرون بدون تقطيع، مشاهدة مباريات اليوم yalla shoot مباراة البرازيل والكاميرون بث مباشر يوتيوب، ننقل لكم اليوم البث الحي المباشر لمشاهدة مباراة البرازيل والكاميرون مباشر اون لاين.

البرازيل والكاميرون بث مباشر

البرازيل بعد كأس العالم لم يخسر، يدخل منتخب البرازيل لمباراته الودية الثانية خلال الأسبوع الحالى، حيث سبق له أن واجه منتخب أوروجواى وحقق الفوز عليه 1-0، ويخوض مباراته أمام الكاميرون ضمن خطة استعداد السامبا فى المشاركة بتصفيات كوبا أمريكا.

ويذكر أن المنتخب البرازيلى خاض 5 مواجهات منذ خروجه من كأس العالم، حقق الفوز فى جميعها حتى الآن ويأمل فى المواصلة.

الكاميرون تختبر نفسها أمام بطل العالم للمحافظة على اللقب الأفريقى

يلعب منتخب الكاميرون أسود أفريقيا مبارته الودية أمام البرازيل بطل العالم السابق مباراة ودية دولية ضمن استعداد المنتخب لخوض نهائيا أمم أفريقيا التى يستضيفها، ويأمل المنتخب الكاميرونى فى حسم الفوز والاستعداد الجيد خلال المباراة، كما يطمح فى الاستفادة من التجربة الكبيرة واختبار أداء اللاعبين الفنى والبدنى.

ويذكر أن منتخب الكاميرون قد تلقى خسارة فى مباراته الماضية أمام منتخب المغرب فى التصفيات بنتيجة 2-0، كما يذكر أن المنتخب يعتبر متأهل رسمى حيث أن البطولة ستقام على أرضه.

موعد مباراة البرازيل والكاميرون

تقام مباراة البرازيل والكاميرون الودية الدولية ضمن استعداد المنتخبين لخوض البطولات القارية، وتنطلق المباراة فى الساعة التاسعة والنصف بتوقيت مصر، والساعة العاشرة والنصف بتوقيت السعودية، وفى الساعة السابعة والنصف بتوقيت غرينتش الدولى.

موعد مباراة البرازيل والكاميرون اليوم

البطولة : مباراة ودية

القنوات الناقلة: بي ان سبورت 3

معلق المباراة : علي محمد علي

الساعة : 9:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 10:30 مساء بتوقيت السعودية

وتنقل قناة beIN SPORTS 3 HD مباارة البرازيل والكاميرون اليوم فى بث مباشر

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