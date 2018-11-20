عشرات القتلى في هجوم على حفل ديني بأفغانستان

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، الثلاثاء، أن 40 شخصًا لقوا مصرعهم في انفجار استهدف حفلًا دينيًا في العاصمة كابل.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، لكن حركة طالبان المتشددة اعتادت شن اعتداءات مماثلة في البلاد.



ولا تزال حركة طالبان تسيطر على مناطق مهمة على البلاد وسط عجز من الحكومة المحلية المدعومة دوليا عن فرض النظام.



وسبق لأفغانستان أن سجلت هجمات إرهابية عدة مماثلة ضد أقليات دينية وطائفية في البلاد ولم تنجح المبادرات لوقف إطلاق النار في إحداث سلام طويل الأمد بالبلاد.