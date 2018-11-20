3 سيناريوهات لمستقبل الأزمة القطرية في القمة الخليجية

ثلاث سيناريوهات تلقي بظلالها على مستقبل الأزمة القطرية في ضوء ما كشفه نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، عن عقد القمة الخليجية المرتقبة خلال ديسمبر المقبل في الرياض، بحضور جميع دول مجلس التعاون الخليجي الست، ما يعني أنه سيكون هناك مشاركة قطرية خلال هذه القمة، الأمر الذي يطرح تساؤلًا حول إمكانية إيجاد مخرج للأزمة القطرية خلال هذه القمة، أو على الأقل فتح سبل الحوار حولها.



وكان نائب وزیر الخارجیة الكويتي خالد الجارالله كشف عن قمة خلیجیة ستعقد في ديسمبر المقبل بالعاصمة السعودیة الریاض، وستحضرھا جمیع دول مجلس التعاون الخليجي. بحسب تصريح صحفي أدلى به على ھامش مشاركته في احتفال السفارة الفلسطینیة في الكويت، بذكرى إعلان الاستقلال الـ30.



وأعرب الجارالله عن توقعاته وتفاؤله بأن یكون مستوى التمثيل في القمة عال، ويليق بتجربة مجلس التعاون، ویجسد حرص قادة الدول في الحفاظ على ھذه التجربة الرائدة.



وأضاف أنه منذ انعقاد القمة الأخيرة في الكويت، والنھج الكويتي معروف بتوجیھات الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح، بأن: "نضع الخلاف الخليجي في إطار، وأن نسعى إلى أن نواصل آلیات عملنا الخلیجي".



وأشار إلى "أن اللجان الوزارية تجتمع في أكثر من مناسبة في دولة الكویت، وبالتالي الحرص على استمرارية وبقاء آلیة مجلس التعاون موجودة وفعالة ومستمرة ومتواصلة"، مشيرًا إلى أن ھذه القمة تمثل بارقة أمل في إعادة إحياء الجھود الھادفة لاحتواء الخلاف الخليجي الذي طال أمده.



وتأتي القمة الخليجية المقبلة، في ظل استمرار الأزمة القطرية التي دخلت عامها الثاني، بعد أن أعلنت دول الرباعي العربي لمكافحة الإرهاب "السعودية، الإمارات، البحرين، مصر"، في الخامس من يونيو 2017، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر بسبب تعاونها مع إيران، ودعمها للتنظيمات الإرهابية، وهو ما تتنصل منه الدوحة حتى الآن، فيما آثرت دولة الكويت ممارسة دور الوسيط العربي لإنهاء الخلاف الخليجي.



"بداية حوار"

ومن بين السيناريوهات المطروحة، احتمالية بحث الأزمة بين دول مجلس التعاون للاتفاق على مبدأ الحوار أولًا، ومن ثم بداية المفاوضات لإيجاد سبل إنهاء الخلاف، إلا أن هذا الأمر يتوقف على عدة مؤشرات للتأكد من إمكانية حدوثه بالفعل، وفي مقدمتها مستوى التمثيل المشارك سواء من قطر أو الدول الأخرى، فضلًا عن مواصلة الاتصالات مع الكويت باعتبارها الدولة الوسيطة.



وعلى الرغم من أنه لم يتم الإعلان حتى الآن عن مستوى التمثيل القطري، إلا أن هناك احتمالان يلوحان في الأفق، الأول؛ أن يكون مستوى التمثيل مقتصرًا على مندوب قطري لحضور أعمال القمة فقط، وهو ما حدث بالفعل خلال أعمال القمة العربية بمدينة الظهران السعودية في أبريل الماضي، إذ اقتصر مستوى التمثيل القطري على مندوب قطر بالجامعة العربية، والذي ظهر وحيدًا في لقطة شهيرة جمعت كافة القادة العرب المشاركين باستثناء المندوب القطري الذي ظهر معزولًا.



أما إذا كان مستوى التمثيل القطري أكبر مما حدث في القمة العربية الماضية، مثل حضور وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، فهذا قد يعني البعث برسائل للنظام القطري عن طريق وزير الخارجية القطري أثناء تواجده في الرياض حال حضوره.



أما عن احتمالية مشاركة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، فهو أمر غير مؤكد ولم يحسم حتى هذه اللحظة سواء من جانب قطر أو السعودية أو حتى الكويت باعتبارها الوسيط العربي في الأزمة القطرية، ولكن حال حضوره للمشاركة في أعمال القمة بذاته، فإن ذلك قد يحمل مؤشرًا في حد ذاته، بأن الرياض وافقت على مشاركته.



وإلى جانب مستوى التمثيل، هناك مؤشر آخر للتنبؤ ببداية الحل، وهو تكثيف الاتصالات مع الوساطة الكويتية قبل القمة الخليجية المقبلة، وفي الوقت ذاته قبل القمة الخليجية - الأمريكية المقرر انعقادها في يناير المقبل.



وليس خاليًا من الدلالة، استقبال النائب الأول لرئیس مجلس الوزراء الكويتي، ووزیر الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، المستشار بالديوان الملكي السعودي الأمیر تركي بن محمد بن فھد بن عبدالعزیز، قبل الإعلان رسميًا عن عقد القمة الخليجية بمشاركة جميع الدول الست.



ونقل الأمير تركي رسالة شفویة لأمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح، من خادم الحرمین الشریفین الملك سلمان بن عبدالعزیز، وهو ما سيتجلى خلال الفترة المقبلة حال حدوث اتصالات بين الكويت وقطر عقب عودة الأمير تميم بن حمد آل ثاني من جولته الخارجية الحالية إلى كرواتيا وإيطاليا.



"عدم طرح الأزمة"

وفي سيناريو آخر، علق المحلل السياسي السعودي الدكتور مطلق المطيري، على إعلان انعقاد القمة الخليجية المرتقبة في الرياض في ديسمبر المقبل، بحضور جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.



وقال المطيري، إنه لا يوجد رابط بين عقد القمة والخلاف مع قطر، وإنما هي اجتماعات دورية، مشيرًا إلى أنه كان هناك اجتماع دوري للجامعة العربية العام الماضي في الدمام وحضرتها قطر دون أن يكون هناك أي حوار خاص بالأزمة القطرية، كما شدد على أهمية شروط الرباعي العربي الـ13 المعلنة لعودة بحث الأزمة مجددًا.



وأكد المطيري في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قطر فقدت مصداقيتها السياسية والأخلاقية من خلال تعاطيها مع قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لافتًا إلى أن هذا الأمر يعد إضافة جديدة لخسارة أي فرصة للتقارب في المرحلة الحالية.



"ضمانات قطرية"

من جانبه، قال المحلل السياسي البحريني عبدالله الجنيد، إن جميع دول مجلس التعاون تتطلع لتجاوز الحال القائم بعد مقاطعة قطر من قبل ثلاث دول مؤسسة للمجلس، ولكن يتعين على القيادة السياسية في قطر تقديم ما يثبت نيتها لإنفاذ ما تعهدت به في الرياض بين عامي 2013-2014، ودون ذلك فإنه سيصعب على شعوب الدول المقاطعة قبل قياداتها السياسية القبول بذلك بأي شكل من أشكال المصالحة".



وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "فيما يخص مشاركة الدول الأعضاء في القمة القادمة فذلك أمر محسوم، إلا أن الأمر المبهم هو مستوى التمثيل القطري في قمة الرياض".



وتساءل الجنيد قائلًا: "هل نجحت الكويت في حلحلة الموقف القطري، ذلك أمر ستجيب عليه الأيام القادمة"، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية الكويتية كانت هي نفس الوسيط في أزمة 2014، ومن ثم، ما هي الضمانات القطرية للكويت بعدم النكوص بتعهداتها للوسيط قبل الأطراف الأخرى.



وأكد أن ذلك الأمر تحديدًا هو السؤال الغائب في هذه الأزمة والواجب أن تجيب عنه الكويت قبل قطر.



وشدد الجنيد على أن "المملكة العربية السعودية والإمارات بالإضافة للبحرين، لا يمكنها القبول بالعودة للمربع الأول دون أن تُقدِم الدوحة على خطوات عملية تترجم صدق نواياها قبل انعقاد القمة، وأولها موقفها الواضح من الانتقال من حالة التعاون إلى الاتحاد".



وتابع قائلًا: "أما أن يسمح لقطر بالتصالح مع الدول المقاطعة لها خلال هذه القمة، فإن في ذلك مدخلًا لإهدار المزيد من الوقت وإعطاء قطر المساحة للمناورة سياسيًا، مما سيعطل إمكانية تطوير مجلس التعاون، بما يتناسب مع تطلعات شعوب دول مجلس التعاون".



وكانت آخر قمة لمجلس التعاون الخليجي الـ38، عقدت في الكويت في ديسمبر 2017، وشارك فيها أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وأمير الكويت صباح الصباح، فيما اكتفت باقي الدول بإرسال وزراء خارجية أو نواب لرئيس وزراء.