وفاة فلسطيني متأثرًا بجراح أصيب بها قبل أيام

توفي شاب فلسطيني، متأثرا بإصابته عقب إطلاق جيش الاحتلال النار عليه، بحجة تنفيذه عملية طعن الأسبوع الماضي داخل مركز شرطة "عوز" بقرية جبل المكبر في مدينة القدس.



أفادت وكالة "معًا" بأن الشاب عبدالرحمن علي أبوجمل "17 عاما" فارق الحياة في مستشفى بالقدس الغربية، حيث اعتقل عقب إصابته الأربعاء الماضي، ووصفت إصابته في البداية بالطفيفة، ليعلن في اليوم التالي عن خطورة وضعه الصحي.



ومنعت عائلته خلال الأيام الماضية من زيارته، وهو قيد الاعتقال والإصابة، ولم تُبلغ عن مكان إصابته وحالته الصحية.



في سياق متصل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، عن إصابة أفراد من الشرطة بعملية طعن نفذها أحد الشبان الفلسطينيين، وفي اليوم التالي لاحقت قوات الأمن الإسرائيلية عائلة الشاب أبوجمل، باقتحام منزله مرتين وتخريب محتوياته والتهديد بهدمه، واعتقال أكثر من 10 أفراد من عائلته وبينهم 3 نسوة.



وعقدت الخميس الماضي جلسة تمديد غيابية للشاب أبوجمل، حيث يرقد في المستشفى بوضع صحي صعب، وقرر حينها القاضي التمديد ليوم الأربعاء القادم، ليفارق الحياة قبل موعد محاكمته.



كانت عائلة أبوجمل طالبت في مقابلة سابقة بالكشف عن محتويات كاميرات المراقبة داخل مركز الشرطة، وكشف ملابسات ما جرى في الموقع.



وقالت العائلة إن نجلها قبل مغادرته المنزل أخبرها بأنه متوجه للبقالة لشراء الحليب ولم يعد، وفوجئوا باتهامه بتنفيذ العملية داخل مقر الشرطة في القرية.