القاهرة : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
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12:40 م

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08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

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05:14 م

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07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا
الكابتن
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:51 م

رابط سريع مباراة المغرب ضد تونس ديربي شمال افريقيا الان بث مباشر

رابط سريع مباراة
dostor.org/2403904

رابط سريع مباراة المغرب ضد تونس ديربي شمال افريقيا الان بث مباشر

ضمن نسور قرطاج المشاركة في البطولة الأهم لمنتخبات القارة السمراء، وذلك بعد جمع 12 نقطة وضعتهم في صدارة المجموعة العاشرة المتواجد بها منتخب مصر الذي ضمن الصعود أيضاً، ومنتخبا إي سواتيني والنيجر اللذان فقدا الأمل في التأهل للمسابقة.

نرصد إليكم رابط مشاهدة مباراة المغرب وتونس الودية بث مباشر يلا شوت اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس أمم أفريقيا المقبلة بعد ضمان صعودهم للبطولة، وسيتم لعب اللقاء على الملعب الأولمبي برادس الذي يتسع إلى 60 ألف متفرج من المدرجات، مواجهة ستكون منتظره من الجمهور في الوطن العربي أجمع، نظراً لتاريخ المنتخبين العريق والمواجهات الحماسية بينهم تاريخياً، ومن خلال تلك المقال سنضيف لكم البث الحي الاونلاين لمشاهدة مباراة المغرب ضد تونس بدون تقطيع وبجودة مميزة.
رابط سريع مباراة المغرب ضد تونس ديربي شمال افريقيا الان بث مباشرمشاهدة مباراة المغرب وتونس بث مباشر
وسيبدأ موعد مشاهدة مباراة المغرب وتونس الودية اليوم الثلاثاء 20-11-2018 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.

وبإمكان عاشقي الساحرة المستديرة مشاهدة مباراة المغرب وتونس على الهواء مباشرة عبر قناة الكاس الرياضية، وسيتولى التعليق على المباراة المعلق العماني خليل البلوشي، وأيضاً قناة التلفزة الوطنية التونسية الأولى، وقناة الرياضية 3 المغربية، وبالتأكيد من خلال هذه الصفحة سنوفر للجميع رابط يلا شوت لايف يوتيوب لمتابعة المباراة بدون انقطاع وبأعلى جودة ممكنة بمشيئة الله.

رابط سريع مباراة المغرب ضد تونس ديربي شمال افريقيا الان بث مباشر

يلا شوت مباراة المغرب وتونس الودية
وسيغيب عن منتخب أسود الأطلس الكثير من اللاعبين أبرزهم يونس بلهندة وحكيم زياش وأيوب الكعبي بداعي الإصابة، فيما سيعطي رينارد المدير للفني الفرصة لأكثر من لاعب للمشاركة باللقاء الودي، فيما سيغيب المدافع ديلان برون عن صفوف المنتخب التونسي بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة أمام منتخب مصر يوم الجمعة الماضي.
رابط مباشر مباراة المغرب ضد تونس ديربي شمال افريقيا الان بث مباشر
وكانت بعثة منتخب المغرب قد وصل إلى تونس يوم الأحد، وذلك بعد أن تمكنوا من تحقيق أول انتصار تاريخياً على أسود الكاميرون وتأهلوا إلى نهائيات الأمم الأفريقية التي ستقام شهر يونيو من العام المقبل،  وكذلك الحال لمنتخب نسور قرطاج الذي ضمن تأهله للبطولة القارية منذ الجولة الرابعة رغم هزيمته أمام مصر مؤخراً.
رابط مشاهدة مباراة المغرب وتونس اون لاين
رابط سريع مباراة المغرب ضد تونس ديربي شمال افريقيا الان بث مباشر

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