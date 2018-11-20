رابط سريع مباراة المغرب ضد تونس ديربي شمال افريقيا الان بث مباشر





ضمن نسور قرطاج المشاركة في البطولة الأهم لمنتخبات القارة السمراء، وذلك بعد جمع 12 نقطة وضعتهم في صدارة المجموعة العاشرة المتواجد بها منتخب مصر الذي ضمن الصعود أيضاً، ومنتخبا إي سواتيني والنيجر اللذان فقدا الأمل في التأهل للمسابقة.

نرصد إليكم رابط مشاهدة مباراة المغرب وتونس الودية بث مباشر يلا شوت اليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس أمم أفريقيا المقبلة بعد ضمان صعودهم للبطولة، وسيتم لعب اللقاء على الملعب الأولمبي برادس الذي يتسع إلى 60 ألف متفرج من المدرجات، مواجهة ستكون منتظره من الجمهور في الوطن العربي أجمع، نظراً لتاريخ المنتخبين العريق والمواجهات الحماسية بينهم تاريخياً، ومن خلال تلك المقال سنضيف لكم البث الحي الاونلاين لمشاهدة مباراة المغرب ضد تونس بدون تقطيع وبجودة مميزة.

رابط سريع مباراة المغرب ضد تونس ديربي شمال افريقيا الان بث مباشرمشاهدة مباراة المغرب وتونس بث مباشر

وسيبدأ موعد مشاهدة مباراة المغرب وتونس الودية اليوم الثلاثاء 20-11-2018 في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.





وبإمكان عاشقي الساحرة المستديرة مشاهدة مباراة المغرب وتونس على الهواء مباشرة عبر قناة الكاس الرياضية، وسيتولى التعليق على المباراة المعلق العماني خليل البلوشي، وأيضاً قناة التلفزة الوطنية التونسية الأولى، وقناة الرياضية 3 المغربية، وبالتأكيد من خلال هذه الصفحة سنوفر للجميع رابط يلا شوت لايف يوتيوب لمتابعة المباراة بدون انقطاع وبأعلى جودة ممكنة بمشيئة الله.





رابط سريع مباراة المغرب ضد تونس ديربي شمال افريقيا الان بث مباشر





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وسيغيب عن منتخب أسود الأطلس الكثير من اللاعبين أبرزهم يونس بلهندة وحكيم زياش وأيوب الكعبي بداعي الإصابة، فيما سيعطي رينارد المدير للفني الفرصة لأكثر من لاعب للمشاركة باللقاء الودي، فيما سيغيب المدافع ديلان برون عن صفوف المنتخب التونسي بسبب الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة أمام منتخب مصر يوم الجمعة الماضي.

رابط مباشر مباراة المغرب ضد تونس ديربي شمال افريقيا الان بث مباشر

وكانت بعثة منتخب المغرب قد وصل إلى تونس يوم الأحد، وذلك بعد أن تمكنوا من تحقيق أول انتصار تاريخياً على أسود الكاميرون وتأهلوا إلى نهائيات الأمم الأفريقية التي ستقام شهر يونيو من العام المقبل، وكذلك الحال لمنتخب نسور قرطاج الذي ضمن تأهله للبطولة القارية منذ الجولة الرابعة رغم هزيمته أمام مصر مؤخراً.

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رابط سريع مباراة المغرب ضد تونس ديربي شمال افريقيا الان بث مباشر