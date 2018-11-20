مقتل وإصابة 120 شخصًا في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول

لقي حوالي 40 شخصا مصرعهم، وأصيب 80 آخرون في انفجار وقع داخل قاعة كبيرة للمناسبات تقع على طريق المطار بوسط العاصمة الأفغانية كابول.



وقال مسئولون أفغان- حسبما نقلت قناة (طلوع) الأفغانية، اليوم الثلاثاء، إن الانفجار وقع في حوالي الساعة 6:15 مساء (بالتوقيت المحلي) خلال تجمع كبير للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.. ووفقا لوزارة الصحة العامة الأفغانية، فإن الانفجار وقع في قاعة "أورانوس" للمناسبات بكابول.



وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، نجيب دانيش، لقناة "طلوع"، بأنه حسب التقارير الواردة فإن الحادث تفجير انتحاري.