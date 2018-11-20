سيد عبدالحفيظ يتابع عمل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي

عقد سيد عبدالحفيظ المكلف من قبل الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، بإعادة هيكلة قطاع الكرة، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع الكابتن فتحي مبروك، رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بالنادي، في فرع النادي بمدينة نصر، لمتابعة عمل القطاع والاطمئنان على مستوى اللاعبين الصغار، الذين يمثلون مستقبل الأهلي.



وحرص "عبدالحفيظ" على النزول إلى ملاعب التدريبات بصحبة فتحي مبروك ومشاهدة اللاعبين الصغار أثناء المران، وصافح عددًا من مدربي الفرق المختلفة بالقطاع.



وأكد حرصه على الاجتماع بكل مسئولي كرة القدم في النادي منذ توليه المهمة، لبحث آخر تطورات قطاع الكرة بالنادي، والعمل على تطويره، وحل المشاكل التي تواجهه.



وكانت تدريبات كل الفرق السنية المختلفة بالقطاع، تم تغيير موعدها لتقام اليوم في الصباح بدلا من الفترة المسائية، نظرًا لوجود إجازة رسمية، احتفالا بالمولد النبوي الشريف، حيث أوضح فتحي مبروك أن كل التدريبات انتهت في الواحدة والنصف ظهرًا؛ لإتاحة الفرصة للاعبين للاحتفال بالمولد مع أقاربهم، وفي الوقت نفسه للقيام بأعمال الصيانة في الملاعب.