الفريق مهاب مميش يوقع 3 عقود استثمار جديدة بمنطقة شرق بورسعيد

وقع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية للقناة، اليوم الثلاثاء، 3 عقود استثمار جديدة مع مستثمري المنطقة الشمالية التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس.



وقال "مميش"- في بيان اليوم- إن الاستثمارات الجديدة من شأنها توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد وضخ استثمارات جديدة في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد الجديدة.



وأضاف أن الهيئة الاقتصادية تعمل على دعم المستثمر الجاد وتسهيل كافة الإجراءات له وكذلك حل الأمور العالقة معه، مؤكدًا أن الهيئة تعمل مع المستثمرين المحليين والأجانب للتوسع في استثماراتهم القائمة بالمنطقة بالتوازي مع إجراء التسويات معهم.



وقام "مميش" بتوقيع العقد الأول بالأحرف الأولى مع شركة (تي سي أي سنمار) لاستغلال مساحة أرض نحو 400 ألف متر مربع، لمدة 3 سنوات حق انتفاع لتشغيل المصانع الخاصة بالشركة والتي تقدر استثماراتها بـ1.8 مليار دولار لهذه المصانع، حيث تعمل الشركة في نشاط استخراج وإنتاج وتشوين الملح مما يدعم احتياجات ومتطلبات السوق المحلي.



وجاء توقيع العقد الثاني مع شركة (لايف بتروكيم) في إطار إنشاء محطة تداول للصب السائل بميناء غرب بورسعيد باستثمارات 160 مليون جنيه وأولوية تشغيل وتراكي رصيف بالميناء بطول 150 مترا لتداول المواد الكيميائية بطاقة تخزينية للمحطة الواحدة نحو 35 ألف طن لتصل إلى 300 ألف طن سنويا.



أما العقد الثالث، بين الهيئة الاقتصادية وشركة (سيسكو ترانس) لإنشاء محطة متعددة الأغراض بشرق بورسعيد على رصيف بطول 900 متر وساحة تداول 380 ألف متر بنظام الـBOT حيث يتم استخدام الرصيف لجميع أنواع البضائع والصب الجاف ومن المتوقع أن يتم التشغيل الجزئي للمشروع منتصف 2019، وتصل الاستثمارات المستهدفة من المحطة إلى ما يقرب من 1.5 مليار جنيه وخلق 300 فرصة عمل مباشرة و2000 فرصة غير مباشرة.