كورة koora اتش دي بث مباشر.. مباراة تونس والمغرب في استعدادات امم أفريقيا بدون تقطيع الآن لايف اون لاينHD

في واحدة من المواجهات الودية القوية لن يكون المنتخب المغربي ضيفا سهلا على نظيره التونسي في المباراة التي ستنطلق في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم.

تشهد تشكيلة المنتخب التونسي في مباراته الودية أمام المغرب مساء اليوم الثلاثاء على ملعب رادس، 3 تغييرات عن التشكيلة التي واجه بها نسور قرطاج، منتخب مصر.





وخسرت تونس (2-3) أمام مصر يوم الجمعة في الإسكندرية، ضمن المرحلة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، المقررة في الكاميرون، الصيف المقبل.





بطاقة مباراة تونس والمغرب

المغرب Vs تونس. البطولة : مباراة ودية . القنوات الناقلة : الكأس 1 . الملعب : الملعب الاولمبي برادس . المعلق : خليل البلوشي .

موعد مباراة تونس والمغرب 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 7:00 مساءاً بتوقيت مصر . 7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 7:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 7:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 7:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 8:00 مساءاً بتوقيت العراق . 7:00 مساءاً بتوقيت السودان . 8:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 7:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 6:00 مساءاً بتوقيت تونس . 6:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 6:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 9:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 8:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 9:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 8:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 8:00 مساءاً بتوقيت قطر. 5:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 8:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 5:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .





وبحسب آخر تدريبات لنسور قرطاج، فإنَّه من المنتظر أن تشهد التشكيلة 3 تغييرات أمام أسود الأطلس؛ حيث سيدفع المدربان مراد العقبي، وماهر الكنزاري، ببسام الصرارفي، في الخط الأمامي منذ البداية.





كما سيعتمد المدربان على كلٍ من حمدي النقاز، وصيام بن يوسف، في الدفاع الذي ظهر بصورة متواضعة في مباراة مصر.





ومن المنتظر أن تكون تشكيلة تونس على النحو التالي:





فاروق بن مصطفى، حمدي النقاز، أسامة الحدادي، ياسين مرياح، صيام بن يوسف، إلياس السخيري، الفرجاني ساسي، نعيم السليتي، وهبي الخزري، بسام الصرارفي