الصين تؤكد مواصلة تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن بكين ستعزز مفاوضات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية، وستواصل القيام بدور نشط لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وجاء ذلك خلال تبادل رسائل تهنئة بين الرئيسين الصيني شي جين بينج والفلسطيني "محمود عباس"، اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأضاف "بينج" أن الصين وفلسطين يجمعهما تاريخ طويل للصداقة، وأنهما تعاونتا في مختلف المجالات، وحققتا إنجازات مثمرة، وتابع أن الصين تقدر بشدة تطور العلاقات مع فلسطين، وترغب في دفع التعاون الودي قدما.



ومن جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إنه فخور بشدة بالعلاقات الودية التقليدية بين البلدين، وإن فلسطين تقدر كثيرًا دور الصين البارز والمهم في دعم الشعب الفلسطيني.



وأكد أنه سيواصل إيلاء أهمية لتنمية العلاقات الفلسطينية- الصينية وتعزيزها بما يعود بالنفع والفائدة على الشعبين وتحقيق الرؤية المشتركة للبلدين.



وفي سياق متصل، تبادل رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) لي كه تشيانج، ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله رسائل التهنئة بمناسبة إقامة علاقات بين البلدين.



وأعرب "تشيانج" عن أمله في أن يحقق الشعب الفلسطيني حلمه بإقامة دولة مستقلة في وقت قريب.



وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، إن بلاده مستعدة لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون مع الصين وتوسيعها لتحقيق المصالح المشتركة.