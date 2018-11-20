واشنطن تعلن سحب جنودها من الحدود المكسيكية

بدأت الولايات المتحدة في سحب 5800 جندي تم نشرهم حتى الآن على الحدود مع المكسيك، لاحتواء تقدم قوافل المهاجرين القادمين من أمريكا الوسطي، خلال الأسبوع.



من جهته أكد الجنرال جيفري بوتشانان، أن جميع المؤشرات تفيد بأنه من المتوقع أن تنتهي مهمة الجنود بحلول الـ 15 من ديسمبر المقادم مشيرًا: "لن يكون هناك مزيدًا من التأجيل" وذلك بحسب ما نقلته صحيفة لا مانيانا المكسيكية اليوم الثلاثاء.



وأكد المسؤول العسكري، الذي يرأس القوات البرية للقيادة الشمالية للولايات المتحدة أن انسحاب القوات سيبدأ خلال الأسبوع الجاري، مفسرًا بذلك قوله "لأنها ليست ضرورية".



وقال بوتشانان: " للقد انتهى الجنود بالفعل من تثبيت المخيمات والقواعد العسكرية في المنطقة ولسنا بحاجة لمزيد من الجنود خلال الوقت الراهن".



وأشار "بوكانان" إلى أن جميع العسكريين سيعودون إلى ثكناتهم في عيد الميلاد، كما كان متوقعًا في الأصل.



وقد حذر ترامب من إرسال 15000 جندي إلى الحدود الأمريكية مع المكسيك لمواجهة خطر "غزو" المهاجرين الذين يطلبون اللجوء للولايات المتحدة الامريكية، مشيرًا إلى أن قوافل المهاجرين تتضمن بين أعضائها المجرمين، والإرهابيين، ورجال العصابات.

