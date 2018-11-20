ضبط صاحب ورشة أسلحة نارية يتاجر فى النقد الأجنبى بالمنيا

تمكنت مديرية أمن المنيا، بالتنسيق مع اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، مدير قطاع الأمن العام، من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا، لقيامه بتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، والاتجار فى النقد الأجنبي.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالمنيا، قيام "مصطفى. ا. ى"، 51 سنة، عامل، مقيم فى معصرة سمالوط بدائرة المركز، بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية، متخذا من محل ملحق بمسكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبالتفتيش تم ضبط (150 طلقة صوت - مجموعة من أجزاء الأسلحة النارية - العدد والأدوات التي تستخدم في عملية التصنيع - مليون دينار عراقى فئات ورقية مختلفة).



بمواجهته اعترف بإدارته الورشة لإصلاح الأسلحة النارية، والمبلغ المالى بقصد الاتجار في العملة الأجنبية بالسوق السوداء.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.