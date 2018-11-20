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الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:35 م

"كوتينيو" يعاود التمارين مع برشلونة في أسبوع لقاء أتلتيكو

كوتينيو يعاود التمارين
وكالات
dostor.org/2403874

أعلن نادي برشلونة حامل اللقب ومتصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، أن لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو الغائب منذ نحو أسبوعين بسبب إصابة في عضلات الفخذ، عاود التمارين مع الفريق الكاتالوني اليوم الثلاثاء.

وتشكل عودة لاعب خط الوسط الهجومي البالغ من العمر 26 عامًا، دفعة لفريقه الذي يستعد للحلول ضيفًا السبت على أتلتيكو مدريد الثالث، في أبرز مباريات المرحلة الثالثة عشرة من الليجا الإسبانية.

وأورد برشلونة في بيان عبر موقعه الالكتروني أن "كوتينيو هو ضمن المجموعة في التمارين"، علمًا بأن اللاعبين خاضوا اليوم حصة تدريبية هي الأولى لهم بعد فترة التوقف للمباريات الدولية.

وكان برشلونة أعلن في الثامن من نوفمبر أن اللاعب السابق لفريق ليفربول الإنجليزي، تعرض لتمزق صغير في العضلة الفخذية ذات الرأسين في الساق اليسرى، وسيغيب بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

وفي حين لم يتطرق بيان برشلونة الى مسألة مشاركة كوتينيو في مباراة أتلتيكو من عدمها، رجحت الصحف الإسبانية أن يحصل فريق المدرب أرنستو فالفيردي الجمعة، على الضوء الأخضر لإدراج اللاعب الدولي في تشكيلة المباراة التي تقام على ملعب "واندا متروبوليتانو" في مدريد.

وستوفر عودة كوتينيو حلولاً إضافية لفالفيردي في ظل إصابة لاعب خط الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش الذي أعلن ناديه في نهاية الأسبوع المنصرم، تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الأيمن خلال مباراة بين منتخب بلاده وإسبانيا ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.

وقدرت الصحف الإسبانية أن يغيب الكرواتي الموهوب نحو ثلاثة أسابيع، علمًا بأنه كان غير قادر على خوض مباراة أتلتيكو بسبب الإيقاف.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري برصيد 24 نقطة بعد 12 مرحلة، وبفارق نقطة واحدة فقط عن إشبيلية الثاني وأتلتيكو الثالث وألافيس الرابع.

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