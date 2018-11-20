القاهرة : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
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08:03 م

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07:42 م

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07:48 م

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05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

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07:27 م

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07:19 م

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02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

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10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا
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الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:35 م

يوتيوب مشاهدة مباراة البرازيل والكاميرون BRAZIL بث مباشر – كول كورة كورة ستار

يوتيوب مشاهدة مباراة
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يلتقي منتخبي البرازيل والكاميرون في التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء 20-11-2018، في مباراة ودية تجمع بينهما في مواجهة قوية ضمن استعدادات المنتخبين للمنافسات القارية، شاهد البث المباشر لمباراة البرازيل والكاميرون اليوم الثلاثاء بدون تقطيع لايف.

سيدخل منتخب السامبا المباراة وهو منتشٍ بانتصارٍ رائع بهدفٍ نظيف على أحد غرمائه التاريخيين، وذلك في مباراةٍ وديةٍ أيضاً جمعت بينهما في استاد الإمارات معقل فريق آرسنال الإنجليزي، وكان هذا اللقاء هو الخامس لأبناء تشيتشي منذ انتهاء كأس العالم 2018، وخلال هذه المباريات لم يخسر أو يتعادل زملاء نيمار رغم مواجهتهم الأرجنتين في البطولة الرباعية الدولية التي استضافتها السعودية.

المنتخب الكاميرون قادم من هزيمة في مباراته الأخيرة امام المغرب بهدفين دون رد، ويسعى المنتخب الكاميروني لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهته التاريخية أمام البرازيل، حصري شاهد بث مباشر مباراة البرازيل والكاميرون بث حي ولايف بدون تقطيع اليوم الثلاثاء.

وتذاع مباراة البرازيل والكاميرون اليوم عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي المشفرة، مجانا الآن مشاهدة مباراة البرازيل والكاميرون بث مباشر اليوم الثلاثاء.

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