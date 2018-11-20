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الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:34 م

"العبسى" تطالب بتكاتف الجميع من أجل دعم حقوق الأطفال

الدكتورة منال العبسي
الدكتورة منال العبسي
إسلام نصير
dostor.org/2403869

قالت الدكتورة منال العبسي، رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، إن ذكرى إحياء اليوم العالمي للطفل، تمثل دافعًا يحثنا على بذل المزيد من الجهود من أجل العمل على دعم النهوض بحقوق الأطفال، في مجتمعاتنا، فهم زهور الحاضر وأمل المستقبل.

وقالت "العبسي": علينا أن نتكاتف جميعًا، على كل الأصعدة المسئولة، وقوى المجتمع المدنى، من أجل دعم وتحقيق حقوق الأطفال من جميع الفئات ليعيشوا حياة كريمة، وفي بيئة صالحة دون استغلال لهم، وتوفير كل السبل لتحقيق ذلك، من خلال الاهتمام بالتعليم الجيد، والرعاية الصحية، والأمان، لصنع جيل قادر على المشاركة في رفعة بلاده والنهوض بها.

وأشارت رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد إلى أولوية الاهتمام بالأطفال ذوى القدرات الخاصة، وتوفير سبل الرعاية لهم بكل أشكالها، منوهةً إلى أهمية دور قوى المجتمع المدني في تحمل مسئوليتها في هذا الإطار.

وأشادت رئيس اللجنة النوعية للمرأة بحزب الوفد، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي الداعمة دائمًا لحقوق المرأة والطفل، حيث أكد سيادته أن رؤية مصر 2030 قائمة على الاهتمام بالمرأة والطفل، إدراكًا منه لأهمية هذين العنصرين الفاعلين في بناء المجتمعات.

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