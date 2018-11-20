الأمن العام يكشف غموض مقتل عامل وزوجته في الدقهلية

تمكنت مديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من كشف غموض تفاصيل جريمة بشعة هزت الرأي العام بمحافظة القليوبية، بعد تمكنهم من تحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل أحد الأشخاص وزوجته بالدقهلية، والاستيلاء على كمية من المشغولات الذهبية.



تبلغ لمركز شرطة دكرنس بالدقهلية، العثور على جثتي "عامل" 62 سنة، وزوجته "ربة منزل" 50 سنة، داخل منزلهما الكائن بقرية ميت طريف بدائرة المركز، وسلامة جميع منافذ المنزل.



تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بالدقهلية، وقطاع الأمن العام، وقد أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "رمضان ج. ي" 28 سنة، له معلومات جنائية، مقيم بذات القرية، و"حمدي إ. ع" مقيم بقرية المحمودية بدائرة مركز شرطة دكرنس، و"محمد ع. ر" 20 سنة، مقيم بذات القرية.



حيث أشارت التحريات إلى ارتباط المتهمين الأول والثالث بصلة قرابة بالمجنى عليه، وتعرف الثاني على الأخير عن طريقهما، واتفاقهم على قتل المجنى عليه وزوجته، والاستيلاء على ما لديهما من أموال ومشغولات ذهبية، مُستغلين إقامتهما بمفردهما.



عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن جميع المسروقات التي قاموا بالاستيلاء عليها من مسكن المجني عليهما.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.