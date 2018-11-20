القاهرة : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا
حوادث
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 04:33 م

الأمن العام يكشف غموض مقتل عامل وزوجته في الدقهلية

الأمن العام يكشف
عمرو المزيدي
dostor.org/2403867

تمكنت مديرية أمن الدقهلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، من كشف غموض تفاصيل جريمة بشعة هزت الرأي العام بمحافظة القليوبية، بعد تمكنهم من تحديد وضبط مرتكبي واقعة مقتل أحد الأشخاص وزوجته بالدقهلية، والاستيلاء على كمية من المشغولات الذهبية.

تبلغ لمركز شرطة دكرنس بالدقهلية، العثور على جثتي "عامل" 62 سنة، وزوجته "ربة منزل" 50 سنة، داخل منزلهما الكائن بقرية ميت طريف بدائرة المركز، وسلامة جميع منافذ المنزل.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة أجهزة البحث الجنائي بالدقهلية، وقطاع الأمن العام، وقد أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من "رمضان ج. ي" 28 سنة، له معلومات جنائية، مقيم بذات القرية، و"حمدي إ. ع" مقيم بقرية المحمودية بدائرة مركز شرطة دكرنس، و"محمد ع. ر" 20 سنة، مقيم بذات القرية.

حيث أشارت التحريات إلى ارتباط المتهمين الأول والثالث بصلة قرابة بالمجنى عليه، وتعرف الثاني على الأخير عن طريقهما، واتفاقهم على قتل المجنى عليه وزوجته، والاستيلاء على ما لديهما من أموال ومشغولات ذهبية، مُستغلين إقامتهما بمفردهما.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين الثلاثة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن جميع المسروقات التي قاموا بالاستيلاء عليها من مسكن المجني عليهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»

منذ 3 أيام

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"

منذ أقل من شهر

مغتصب «طفل السلام»: والده أسكننى فى شقته فهتكت عرض ابنه بعد تناول «الاستروكس»

منذ أقل من شهر

شقيق «منتحر الهرم»: قتل نفسه بسبب تقبيل نسيبنا لوالدتنا

منذ أقل من شهر

"الداخلية" توجه قوافل طبية لتوقيع الكشف على المواطنين بالصعيد

منذ أقل من شهر

عاطل يقتل شريكة حياته.. والمؤبد لراعى أغنام تخلص من زوجته

الآن

فيها سمٌ قاتل.. "الدستور" تحقق في تصنيع حلاوة المولد بمصانع بير السلم

ننشر أول صورة للمهندس المصري المتوفى في حادث سير بالكويت

"الأرصاد": درجات الحرارة سترتفع الأسبوع المقبل

غلق محطة مترو الأوبرا بالخط الثاني لمدة ثلاث ساعات

ads
الأكثر قراءة

الأمن العام يكشف غموض مقتل عامل وزوجته في الدقهلية

التفاصيل المالية الكاملة لعقد كهربا مع الزمالك

تفاصيل جديدة في أقوال حبيبة طالب الرحاب: "تعالى بابا عايزك"

الكويت: اكتشاف 48 لغمًا بعد انجراف التربة جراء السيول

ألبومات الصور

بالصور.. مدرسة الإنشاد تحتفل بالمولد بـ "نور النبي"

"الحسين" يستعد للمولد النبوي بالورود والصوان (فيديو)

مصر في عزاء الشهيد ساطع النعماني (صور)

البابا تواضروس يكرم المشاركين بأوراق بحثية بمئوية مدارس الأحد

ads
نجم الساعة

هذه وصيتى.. ماذا يقول النبى فى يوم مولده؟

الأكثر قراءة

الأمن العام يكشف غموض مقتل عامل وزوجته في الدقهلية

التفاصيل المالية الكاملة لعقد كهربا مع الزمالك

تفاصيل جديدة في أقوال حبيبة طالب الرحاب: "تعالى بابا عايزك"

الكويت: اكتشاف 48 لغمًا بعد انجراف التربة جراء السيول

كشكول

وزير التعليم: "اللى نفسه في كلية هيدخلها حتى لو مجبش مجموعها"

غدًا.. أزهر أسيوط تستضيف اللقاء العلمي الثاني لأطباء الجامعات

إنشاء وحدة لرصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة الإسكندرية

بالصور.. رياض أطفال الإسكندرية تحتفل بالمولد النبوي

وزير التعليم: "الأمهات على الفيس 24 ساعة ومش فاضيين يربوا الأولاد"

الأمصار

تقديرا لدوره.. ملك الأردن يمنح محمد بن زايد وسام "الحسين بن علي"

40 قتيلا في انفجار قرب قاعة زفاف بكابول

بعد فشل مفاوضات جنيف والكويت.. هل يلتزم الحوثي بمشاورات السويد؟

بعد غيابه دورة واحدة.. عودة مهرجان الفيلم الدولي بمراكش

الجيش العراقي يشن هجمات على "داعش" في سوريا

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

تحقيقات في رومانيا حول حقيقة لوحة "بيكاسو" المسروقة

محكمة روسية تؤيد فرض غرامة على مجلة إخبارية مستقلة

لأول مرة.. مصر تنظم مهرجان "كوميك كون" العالمى

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ سقوط عامل محارة من على سقالة في البحيرة

المزيد
الصحة

10 عادات صحية للحماية من العدوى فى الشتاء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎