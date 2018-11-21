شروط صرف أجهزة تعويضية لذوى الإعاقات

يصرف بنك ناصر مساعدات في صورة عينية للأفراد، والجهات المختلفة للمساهمة بجزء من قيمة الأجهزة التعويضية، والطبية، ووسائل الانتقال للمعاقين من أجل تحويلهم إلي أعضاء منتجين في المجتمع من خلال توفير الوسائل التي تساعدهم في التغلب على إعاقتهم.



وترصد "الدستور"، شروط صرف أجهزة تعويضية لذوي الإعاقات وهى:-

- تصرف للمعاقين حركياَ فقط بشرط سلامة الأطراف العلوية.

- يقود المعاق الدراجة البخارية بنفسه.

- ألا يقل سن المعاق عن (18) سنة.

- أن يكون الشخص المعاق قادرًا على العمل بحيث تعينه الدراجة البخارية المجهزة على الانتقال إلى مقر عمله بسهولة.

- ضرورة وجود تقرير طبى حديث ومعتمد من مستشفى حكومي يوضح الإعاقة، ويؤكد قدرة المعاق على قيادة الدراجة البخارية بنفسه.

- بحث اجتماعي حديث ومعتمد يوضح قدرة المعاق على صيانة الدراجة البخارية المجهزة والصرف عليها

- يحظر بيع الدراجة البخارية المجهزة أو التصرف فيها إلا بعد مضى (5) سنوات على الأقل من تاريخ تسلمها.

- تقديم عرض بسعر الدراجة المراد شراؤها.