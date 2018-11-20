القاهرة : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
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الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:52 م

المشاركون في "ألبا" يدعون مصر لقيادة حلم "إفريقيا خالية من فيروسات الكبد الوبائي"

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
فاتن خديوى - سارة سعودى
dostor.org/2403592

أوصت ورشة العمل التي عقدت خلال ثاني أيام المؤتمر الثالث للمؤسسة الإفريقية لعلاج مرضي الفيروسات الكبدية ALPA، الذي يعقد تحت عنوان "بناء القدرات في مجال الفيروسات الكبدية للدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي"، بمشاركة خبراء من 20 دولة إفريقية، بدعوة الحكومة المصرية لقيادة حلم قارة إفريقيا خالية من الكبد الوبائي من خلال إتاحة الموارد الفنية ودعم نقل التجربة والخبرة التكنولوجية، ودعوة شركات الدواء لدعم هذا الحلم.

أوصى المشاركون في ورشة العمل بدعوة البنك الإفريقي والمؤسسات المالية التي تدعو لرفاهية قارة إفريقيا للعمل مع اللجنة العلمية والتقنية بالاتحاد الإفريقى والألبا لتعزيز المبادرات للوصول إلى إفريقيا خالية من فيروسات الكبدية.

وأشاد المشاركون بجهود المؤسسة الإفريقية لعلاج مرضي الفيروسات الكبدية ALPA، في جمع الخبراء الإفريقيين للتباحث حول مكافحة الفيروسات، مطالبين بنقل تجربة مؤسسة الكبد المصري بأن تكون هناك قرية خالية من الفيروس سي وتطبيقها في المدن الإفريقية.

ورحب المشاركون بعرض مؤسسة ألبا ببناء قدرات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بدعم من منظمات الصحة العالمية والاتحاد الإفريقي، ودعوة اللجنة العلمية التقنية والبحثية بالاتحاد الإفريقي والألبا لوضع نموذج لمكافحة الفيروسات الكبدية في كل دولة طيقا للاستراتيجيات الوطنية، ودعوة ألبا لعمل نموذج استرشادي وطني لمكافحة الفيروسات الكبدية في كل دولة.

كما طالب المشاركون الحكومات الوطنية بإتاحة الموارد المالية والفنية المتاحة لمكافحة فيروسات الكبد الوبائي، ودعوة المجتمعات الصناعية إلى ضم جهود مكافحة الفيروسات الكبدية ضمن جهودها الصحية.

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