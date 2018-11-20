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الثقافة
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:48 م

ثقافة المنوفية تناقش كتاب "الغفران"

ثقافة المنوفية تناقش
جمال عاشور
dostor.org/2403590

عقد بيت ثقافة البتانون، التابع للمنوفية، مناقشة كتاب "الغفران" تأليف هجيرة لعور، ألقاها أحمد طلعت، بدأها بالتعريف بالمؤلفة وأثر البيئة في نشأتها، ترى أن منهج النقد الأسطوري لصاحبه بيير برونيل يعتبر من أحدث المناهج النقدية على الساحة الغربية والعربية معًا، حيث وضعه صاحبه سنة 1992، ويعتمد على ثلاث خطوات إجرائية على التوالي وهى التجلي، المطاوعة، الإشعاع.

ونظم بيت ثقافة سبك الضحاك مناقشة كتاب "محمد خاتم النبيين"، تأليف عبدالغفار حامد هلال، ألقاها السيد أحمد خيري إمام وخطيب ومدرس بإدارة أوقاف الباجور، وبحضور بعض طلبة مدرسة سبك الضحاك الثانوية المشتركة.

وتحدث عن مولده (ص) ونشأته، صفاته وأخلاقه وشفاعته وحبه لأمته، ولنا فى رسول الله الأسوة الحسنة، بعض قصص الصحابة وعلاقتهم بالرسول.

بينما أقامت مكتبة رملة الأنجب يومًا ثقافيًا بمدرسة النهضة برملة الأنجب، تضمن كلمة عن أخلاقيات الرسول، صلى الله عليه وسلم، بمناسبة مولده، بالإضافة إلى اكتشاف مواهب في الرسم وإلقاء الشعر والغناء، ومسابقة فى المعلومات العامة وتقديم بعض الهدايا الرمزية.

واستقبلت المكتبة العامة بشبين الكوم مدرسة الشهيد مصطفى السيد، وتم عرض فديو بروجكتور عن قصة سيدنا محمد (ص) بمناسبة المولد النبوي الشريف.

كما استقبلت ثقافه الطفل ببيت ثقافة الباجور مدرسة الشهيد عادل منصور الابتدائية، وتم إقامة مسابقة ثقافية للأطفال، وفقرة مواهب.

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