القاهرة : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
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الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:48 م

"الطيب" يشهد ملتقى تحالف الأديان لأمن المجتمعات بأبو ظبي اليوم

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب
إسلام الخطيب
dostor.org/2403588

يشهد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الثلاثاء، فاعليات ملتقى تحالف الأديان لأمن المجتمعات في نسخته الأولى، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي تحت عنوان "كرامة الطفل في العالم الرقمي".

ويلقي الإمام الأكبر الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية للملتقى العالمي، الذي تقام فاعلياته بين أرض المعارض وواحة الكرامة بأبوظبي، بالتزامن مع "اليوم العالمي للطفولة"، وذلك بحضور عدد من قادة زعماء الأديان على مستوى العالم ولفيف من كبار المسئولين الإماراتيين.

وكان شيخ الأزهر وصل أمس إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث كان في مقدمة مستقبليه، معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبو ظبي، والدكتور محمد مطر الكعبي رئيس هيئة الأوقاف والشئون الإسلامية، والدكتور سلطان فيصل الرميثي الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، واللواء خليفة حارب الخيلي نائب وزير الداخلية.

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