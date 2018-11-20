ميناء دمياط يستقبل 6 سفن للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادرته 3 سفن حاويات وسفينتا بضائع عامة، ويصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة، بالإضافة إلى 7 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وأوضحت هيئة الميناء، في بيان اليوم الثلاثاء،أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 140 ألفا و801 طن، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 36 ألفًا و296 طنًا.



كما غادر الميناء 3 قطارات لنقل الغلال والحبوب بحمولة إجمالية 3 آلاف و738 طن قمح، بينما غادرت 99 سيارة نقل محملة بـ5111 طن قمح، بينما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 10698 طن يوريا و14843 طن ملح.