"الدفاع الجزائرية": التعرف على هوية إرهابي خطير قُتل بـ"ميلة"

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية التعرف على هوية إرهابي قُتل، أمس. بولاية ميلة (شمال شرق).

وذكرت الوزارة- في بيان اليوم الثلاثاء- أنه فى إطار مكافحة الإرهاب، وتبعا للعملية المنفذة، أمس، من طرف دورية للجيش بولاية ميلة، والتي أفضت إلى القضاء على إرهابي وضبط بندقية آلية من نوع كلاشينكوف وكمية من الذخيرة، تم التعرف على هوية الإرهابي القتيل، وتبين أنه الإرهابي الخطير شروانة عبدالحميد، وكنيته "يوسف"، الذي كان قد التحق بالجماعات الإرهابية عام 1996.



وأوضح البيان أنه في نفس العملية تم تدمير مخبأ للإرهابيين، وإتلاف كمية من المواد الغذائية وأغراض مختلفة، لافتا إلى أنه تم توقيف تاجر أسلحة، وضبط بندقيتين آليتين بولايتي تيزي وزو (شمال) وعين قزام (جنوب).



وأشار البيان إلى أن قوات الجيش بمنطقة عين قزام أوقفت 17 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.