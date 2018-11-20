القاهرة : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
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الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:36 م

"محرز": فرص لتعزيز التعاون مع جنوب إفريقيا في الاستزراع السمكي

الدكتورة منى محرز
الدكتورة منى محرز
عبدالناصرمحمد
dostor.org/2403573

استقبلت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اليوم، وزير التنمية الاقتصادية والسياحة والشئون البيئية الجنوب إفريقي Sihle Zikalala والوفد المرافق معه.

وذلك خلال زيارته مصر لمناقشة أوجه التعاون بين البلدين في مجال تنمية الثروة السمكية والاستزراع السمكي، بهدف تحقيق التنمية المستدامة، ونقل الخبرة والتكنولوجيا المصرية لجنوب إفريقيا، وتنشيط الصادرات المصرية، وفتح مجالات جديدة للتعاون.

وزار وفد جنوب إفريقيا، يرافقهم فريق فني من هيئة الثروة السمكية، مزرعة استزراع سمكي "نظام مكثف وشبه مكثف" من القطاع الخاص، وكذلك المشروع القومي لبركة "غليون"، بناء على طلب حكومة جنوب إفريقيا لما سمعوه عن هذا المشروع القومي العملاق.

وخلال اللقاء، أعربت "محرز" عن ترحيبها بتعزيز التعاون بين مصر وجنوب إفريقيا في مجال الاستزراع السمكي، وتقديم المساعدات الفنية والعملية، وتدريب الكوادر الإفريقية الواعدة، وتطبيق التقنيات الحديثة فى مجال الاستزراع السمكى، حيث إن مصر تحتل المركز العاشر عالميًا، والمركز الأول إفريقيًا في مجال الاستزراع السمكي، كما أن لديها العديد من الخبراء المصريين على أتم استعداد للتعاون مع الدول الإفريقية في هذا المجال.

وذكرت أنه تم الاتفاق على إعداد مسودة مذكرة تفاهم بين البلدين لتنفيذ أوجه التعاون بين البلدين في مجال الاستزراع السمكي، والاستفادة من الخبرة المصرية لتطوير هذا القطاع في جنوب إفريقيا، وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل الزيارات للخبراء الفنيين بين البلدين؛ لنقل الخبرات التي تحتاجها جنوب إفريقيا، وتوفير البرامج التدريبية اللازمة في المعاهد البحثية المعتمدة في مصر.

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