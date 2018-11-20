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اقتصاد
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:34 م

موانئ بورسعيد تستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة اليوم

موانئ بورسعيد تستقبل
أ ش أ
dostor.org/2403570

أعلنت موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالي عدد دخول سفن الحاويات والبضائع العامة لموانئ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بلغ 7 سفن.

وذكرت هيئة الميناء، في بيان، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات، بينما غادرت 3 سفن، ويتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

فيما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول 4 سفن حاويات، ومغادرة 4 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينتان، بينما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينتين، ويتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين.

من جانبها، تقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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