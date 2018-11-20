"بوتين" يبحث مع وزارة الدفاع ومجمع الصناعات العسكرية برنامج التسلح

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية " الكرملين"، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيبحث، خلال لقائه الثاني مع قيادتي وزارة الدفاع الروسية، ومجمع الصناعات العسكرية الروسي، برنامج التسلح حتى عام 2027.



وأضاف المتحدث، في تصريحات للصحفيين، أنه سيتم عقد اجتماع أيضا مع قيادتي وزارة الدفاع ومجمع الصناعات العسكرية، حيث سيركز على تنفيذ "الطلبيات" الحكومية، وبرنامج الدولة للتسلح حتى العام 2027".



وأشار إلى أن الحديث سيدور عن برنامج إعادة تسليح "غير مسبوق" للجيش الروسي، وتزويده بالأسلحة الجديدة.



كانت روسيا قد بدأت، عام 2008، عملية إصلاح عسكري واسعة النطاق، أصبح أحد أهم عناصرها برنامج إعادة تسليح القوات المسلحة، كما قررت (موسكو) عام 2010 تخصيص 20 تريليون روبل "نحو317 مليار دولار" حتى عام 2020، بهدف إيصال نسبة الأسلحة والمعدات العسكرية الجديدة في القوات المسلحة الروسية إلى 70%.