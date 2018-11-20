"زين الدين": خطة الحكومة لوقف نزيف خسائر الشركات تاريخية

أشاد النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والأمين العام لحزب "مستقبل وطن" بمحافظة البحيرة، بخطة الحكومة التى استعرضها هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، أمام لجنة الصناعة بمجلس النواب للتعامل مع الشركات التابعة للقطاع وكيفية إعادة هيكلتها.



وقال إن الخطة تهدف إلى وقف نزيف الخسائر، وزيادة أرباح الشركات الرابحة واستغلال الأصول غير المستغلة وموقف شركة الحديد والصلب، وحقيقة تصفية عدد من الشركات، ووصف الخطة بأنها تاريخية وغير مسبوقة، خاصة أن تطبيقها ونجاحها سوف ينتشل شركات قطاع الأعمال العام من مستنقع الضياع والانهيار والفساد.



وأشاد "زين الدين "، فى بيان له أصدره اليوم، بحرص لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد فرج عامر، وبجميع أعضائها من الأغلبية والمعارضة والمستقلين على تأييدهم ودعمهم التام لسياسات هشام توفيق فى إصلاح وحل مشكلات شركات قطاع الأعمال العام خلال الاجتماع المهم الذى عقدته اللجنة مع الوزير الأسبوع الماضى، مشيرًا إلى الأهمية القصوى لتصريحات الوزير التى أكد فيها أمام اللجنة أن عدد العاملين فى شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها 121 شركة 215 ألف عامل، منها 73 شركة تحقق أرباحًا و48 شركة تحقق خسائر، وأن الأرباح وصلت من 4.8 مليار جنيه إلى ما يقرب من 15 مليار جنيه، فيما ارتفعت الخسارة من 4.7 مليار جنيه إلى 7.5 مليار جنيه وفقا للعام المالى 20162017.



وتابع الوزير أن هناك 48 شركة قطاع أعمال خسرت كل رأسمالها، بل وصل بها الأمر إلى أنها خسرت كل الأموال التى تم ضخها فيها بالكامل والتى بلغت 38 مليارًا حيث وصل إجمالى الخسارة 60 مليار جنيه.



