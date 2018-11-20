القاهرة : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
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سياسي
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:26 م

سياحة النواب تطالب "مكرم" بتنظيم رحلات للمصريين فى الخارج لمصر

النائب عمرو صدقى،
النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس ال
كريمة أبو زيد
dostor.org/2403559

أشاد النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، بالخدمة الجديدة التى أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، تحت رعاية السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، لأبناء الوطن فى الخارج، والتى تتمثل فى تصميم الوزارة لخريطة تفاعلية لمقرات السفارات والقنصليات بمختلف دول العالم وذلك من خلال موقع الوزارة الرسمى.

وقال "صدقى" إن السفيرة نبيلة مكرم من الوزراء الناجحين الذين فعلوا دور وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، معربًا عن أمله فى أن تضع هذه الوزيرة خطة للترويج للسياحة المصرية بمختلف دول العالم ينفذها جميع المصريين بالخارج والجاليات المصرية بمختلف دول العالم.

وأكد أن لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب على استعداد للتعاون مع السفيرة نبيلة مكرم، فى وضع هذه الخطة من خلال عقد لقاء معها داخل مقر اللجنة بمجلس النواب، مقترحًا أن تقوم وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارات السياحة والآثار والطيران المدنى بوضع برنامج لتنظيم رحلات سياحية مخفضة للمصريين بالخارج مع أصدقائهم السياح الأجانب لزيارة مختلف المناطق والمحافظات السياحية والأثرية المصرية، خاصة محافظات ومدن شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

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