"عبد القادر": أرصدة السلع الإستراتيجية بجنوب سيناء تكفي شهرين

كشف المهندس سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية جنوب سيناء، أن هناك تأمين للأرصدة الاحتياطية لسلعة السكر لتكفي احتياجات المواطنين لمدة شهر ونصف.



وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي للزيت يكفي لمدة شهرين والأرز يكفي لمدة شهر حسب التعاقدات الوزارة مع شركات ومضارب الأرز لتوريد الأرز الأبيض لصالح البطاقات التموينية بسعر 8 جنيهات للكيلو.



وقال في تصريح خاص للدستور إن إجمالي عدد البقالين يصل نحو 40 بقال تمويني يوزعون السلع التموينية وفارق نقاط الخبز، فضلا عن وجود مشروع واحد لجمعيتي يقوم بتوزيع السلع التموينية بالتوازي مع منافذ بدالي التموين ويحصل على السلع من الشركة العامة لتجارة الجملة.