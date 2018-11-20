قريبًا.. عرض "أهلا رمضان" على شاشة التليفزيون

تعاقدت إحدى القنوات الفضائية الكبرى على عرض مسرحية "أهلا رمضان" للفنان محمد رمضان، وذلك مطلع العام الجديد، وكان صناع العرض قد انتهوا من تصويرها للعرض التليفزيونى منذ فترة، وانتهت المفاوضات مؤخرًا على عرضها على شاشة التليفزيون بشكل نهائى.



مسرحية "أهلا رمضان" من بطولة محمد رمضان وروجينا وسامي مغاوري وشيماء سيف وهنا الزاهد، وتأليف وليد يوسف، وإخراج خالد جلال، وإنتاج عماد زيادة.



من ناحية أخرى، تعاقد محمد رمضان على بطولة فيلم سينمائي جديد، يحمل عنوان "رجالة حمزة"، من تأليف محمد ناير، وإخراج هادي الباجوري، كما تعاقد مع شركة "العدل جروب" على فيلم سينمائي من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.



يشار إلى أن آخر أعمال محمد رمضان السينمائية فيلم "الديزل"، وشاركه في بطولته ياسمين صبري وهنا شيحة وفتحي عبدالوهاب وتامر هجرس، إخراج كريم السبكي، تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان.