فيها سمٌ قاتل.. "الدستور" تحقق في تصنيع حلاوة المولد بمصانع بير السلم

حلاوة زمان.. عروسة وحصان.. تقف كل عام في نفس التوقيت على فرشات الشوارع، شكلها وحده يدعو للبهجة فقد أصبحت رمزا عند المصريين للاحتفال بالمولد النبوي الشريف الذي يحتفل به المسلمين جميعًا غدا الثلاثاء، ولكن الشكل المبهج لها وراءه أمراض كثيرة نتيجة انتشار مصانع بير السلم التي تنتجها مما أصبح يشكل خطرًا على صحة المواطنين وخاصة الكبار



الدستور في السطور التالية حققت في تصنيع حلوى المولد في مصانع بير السلم، والحملات التي تقوم التموين والصحة لمعاقبة أصحاب هذه المصانع



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