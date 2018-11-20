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الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:23 م

مقتل 51 مسلحًا من "داعش" بشرق أفغانستان

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
dostor.org/2403552

أعلنت الشرطة الأفغانية مقتل 51 مسلحًا، تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي، بإقليم ننجارهار بشرق أفغانستان.

وأوضح فيلق "سيلاب 201" التابع للجيش الأفغاني- في بيان أوردته وكالة أنباء "خامة برس" الأفغانية، اليوم الثلاثاء- أن قوات الأمن الأفغانية والقوات الخاصة قامتا بعمليات تمشيط في حي هاسكا مينا بإقليم ننجارهار، وأسفرت هذه العمليات عن مقتل ما لا يقل عن 51 عنصرًا من تنظيم داعش.

وأضاف البيان أن العمليات أسفرت كذلك عن تدمير بعض تجمعات التنظيم المسلح، وكذلك تدمير مخزن للأسلحة والذخيرة.

ولم تعلق الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة الأفغانية، ومن بينها تنظيم داعش، على هذه العمليات حتى الآن.

يُشار إلى أن إقليم ننجارهار من بين الأقاليم الهادئة نسبيا في شرق أفغانستان، إلا أن الوضع الأمني في بعض أحيائه النائية تدهور خلال السنوات الأخيرة.

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