الحشد الشعبي يحذر من سقوط مدن على الحدود العراقية والسورية

حذّر القيادي في الحشد الشعبي، سامي المسعودي، الثلاثاء، من سقوط مدن حدودية بين سوريا والعراق في أيدي تنظيم داعش الإرهابي، داعيًا إلى نشر قطعات الحشد والقوات الأمنية على الشريط الحدودي.



وشدد المسعودي، وفقًا لقناة "السورية نيوز" العراقية، على ضرورة أخذ الحيطة والحذر بعد انسحاب الجيش السوري من الحدود السورية العراقية، وتمركز زمر تنظيم داعش في المدن والأقضية والنواحي القريبة من حدودنا العراقية.



وأكد ضرورة ذهاب القيادات الميدانية المتقدمة في الحشد والجيش للوقوف على أي خرق أو خلل، ومعالجة الكارثة عن قرب، والقيام بهجومات مباغتة، والتضييق عليها لأنها تهدد سقوط مدن ومحافظات بيد التنظيم الإرهابي، وتضييع دماء شهداء التحرير وذهابها سدى.