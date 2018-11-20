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الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:19 م

الصربي "ديوكوفيتش" يتطلع للفوز بلقب أستراليا المفتوحة للتنس

ديوكوفيتش
ديوكوفيتش
أ ش أ
dostor.org/2403547

أبدى الصربي نوفاك ديوكوفيتش رغبته في مواصلة تحقيق النجاحات خلال العام المقبل (2019) بعدما أنهى عام 2018، وهو على صدارة تصنيف لاعبي التنس.

وقال ديوكوفيتش- متحدثًا عن خططه الشهر المقبل للتحضير للموسم الجديد في حوار نقله موقع (وورلد تنس يوأس ايه)، اليوم الثلاثاء: "لا يوجد الكثير من الممكن قوله عن فترة التوقف، خاصة بالأسبوعين أو الثلاثة المقبلة، سوى أنَّني لن ألعب التنس".

وأضاف: "بعد ذلك سأبدأ العمل ببطء للتحضير للموسم الجديد.. للأسف لا نملك وقتًا كثيرًا للتحضير، لكن علينا أن نستغل ذلك الوقت القصير بأفضل صورة ممكنة".

وتابع: سأبدأ بالكثير من تدريبات اللياقة البدنية، ثم أعود للتنس تدريجيًا.. هناك بطولة للجراند سلام تأتي بصورة مبكرة بالموسم، وبالتالي علينا التدرب بقوة من أجل أن نظهر بأفضل صورة ممكنة في الأسبوع الأول من العام.

وأوضح "ديوكوفيتش" أن أول بطولة للجراند سلام (أستراليا المفتوحة) تأتي في يناير، وهي البطولة التي حققت بها أكثر النجاحات في مسيرتي بين البطولات الأربع الكبرى وآمل في مواصلة تحقيق النجاحات بها.

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