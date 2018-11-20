قومي المرأة: إطلاق مبادرة "محافظة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة" بسوهاج

أعلن المجلس القومي للمرأة انطلاق مبادرة "محافظة صديقة للأشخاص ذوي الإعاقة"، بمحافظة سوهاج والتي ينفذها المجلس في عدد من محافظات الجمهورية.



وقالت عضو المجلس الدكتورة هبة هجرس - في تصريح اليوم الثلاثاء - إن الانطلاق الفعلي للمبادرة في سوهاج بدأ من خلال إتاحة الأماكن والمنشآت الخدمية بمدينة دار السلام، موضحة أنه سبق وتم القيام بانطلاق تجريبي تم خلاله إتاحة بعض الأماكن الخدمية في مدينتى سوهاج وأخميم.



وأضافت أن هذه المبادرة هي مبادرة قومية تستهدف تكاتف جهود شركاء العمل من أجل تيسير الحياة على الأشخاص ذوي الإعاقة في أنحاء المحافظات المستهدفة من خلال القيام بإجراءات بسيطة في خطوات محسوبة وبتكلفة زهيدة وإتباع سياسات تعظم الاستفادة من هذه الإجراءات.



من جهتها، أكدت النائبة عبلة الهواري حرصها على المشاركة في المبادرة وتقديم الدعم الكامل لها لإيمانها الشديد وحرصها على ضرورة حصول الأشخاص ذوي الإعاقة في سوهاج على كامل حقوقهم ومن بينها ارتياد الأماكن الخدمية دون عوائق.



وقالت إنه تم اختيار مدينة دار السلام بمحافظة سوهاج لإعلان الانطلاق الفعلي للمبادرة يليها بعد ذلك تنفيذ المبادرة في المراكز المختلفة بالمحافظة تباعا.



بدورها، قالت مارجريت صاروفيم مدير أول وحدة التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية إن هذا الانطلاق الفعلي للمبادرة داخل سوهاج شمل تنفيذ تدريب القيادات الحكومية للأماكن الخدمية داخل مدينة دار السلام ومهندسي الإدارة الهندسية بالمركز وفق أطر هندسية صحيحة.



أضافت صاروفيم أن القائمين على تنفيذ المبادرة وبالتعاون مع رئيس مركز دار السلام قاموا بعمل مسح هندسي دقيق لاحتياجات إتاحة 6 منشآت خدمية داخل المدينة للأشخاص ذوي الإعاقة وهي (مجلس مدينة دار السلام والإدارة الصحية ومدرسة عبد الحميد السنوية المشتركة ومدرسة التجارة بنات ومركز شباب دار السلام ومكتب بريد دار السلام).



وأوضحت أن المرحلة القادمة لتنفيذ المبادرة ستشهد تضافر الجهود لإتمام العمل على إتاحة هذه المنشآت وفق المسح الهندسي الذي أعده فريق العمل.



يذكر أن هذه المبادرة أطلقتها لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومي للمرأة خلال عام 2017 عام المرأة المصرية، وتم التوسع في تنفيذها في عام 2018 عام الأشخاص ذوي الإعاقة، ويتم تنفيذها في عدد من المحافظات منها (بني سويف وسوهاج) وجاري الإعداد لتنفيذها في محافظة الدقهلية ومن المخطط لها أن تشمل عددا آخر من المحافظات في الفترات القادمة.