"عقيل": تحديات أمام الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية، أن هناك تحديات وعوائق تعرقل تحقيق شراكة دولية فاعلة بين الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإقامة مجتمعات سالمة، ومنها تحديات سياسية واقتصادية وأمنية وتحديات متعلقة بالهوية.



وأوضح عقيل، خلال كلمته في ندوة تحت عنوان « إقامة مجتمعات سلمية في دول الصراع.. شركات دولية = مجتمعات سلمية»، ضمن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، أن بعض الدول الضالعة في العملية السياسية في دول الصراع كاليمن وسوريا وليبيا، ترغب في نشر مذهبها الديني والثقافي حتي لو اضطرها ذلك إلى إحداث نوع من الطائفية بين فرقاء العملية السياسية في تلك الدول.



وأشار إلى أن دول الصراع تشهد صعود تيارات دينية تصر على تواجدها في المشهد السياسي حتى لو اضطرت لحمل السلاح للدفاع عن ذلك، مضيفًا أن هذا التحدي قد يدفع الشركاء الدوليين لإعادة النظر في الانضمام لإعادة الإعمار، طالما لا يتناسب ذلك مع قناعاتها الداخلية أو سياساتها الخارجية.

