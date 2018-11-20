القاهرة : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
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تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

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07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

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الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:15 م

"زكي": للموسيقى والترانيم تأثيرًا كبيرًا على العقل والمشاعر

الدكتور القس أندريه
الدكتور القس أندريه زكي،
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
dostor.org/2403538

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، الطائفة الإنجيلية؛ بتدشين الكورال الأول لها، مؤكدا أن هذه الخدمة الكنسية- التي تقدم تحت مظلة رابطة الإنجيليين- والتي يقودها الدكتور سامي سعيد سلامة، وتمثل كافة المذاهب الإنجيلية بمصر، معربًا عن أمنياته أن يكون هذا الفريق لمجد الله وخدمة المجتمع في مصر.

وأكد أن الترنيم كانت أساسًا مهمًّا لصناعة الفكر، وأن الكلمات والألحان كانت بمثابة قوى دافعة للتغيير، وأن كلمات الترانيم تعبر عن فكر لاهوتي وسياق ثقافي وتحديات اجتماعية وسياسية، مشيرًا إلى "أن الألحان تربط بالبيئة الجغرافية والتاريخ وبالعادات والتقاليد".

وأشار إلى أن للموسيقى والترانيم تأثيرًا كبيرًا على العقل والمشاعر سويًّا؛ فإما أن تمنح المجتمع طاقة إيجابية وتفاعلًا واندماجًا أو تؤثر سلبًا وتدعو إلى الانعزال والتقوقع، مضيفًا: "في هذا الصدد أن الطائفة الإنجيلية منفتحة على الآخرين، وأن الكنيسة تحتاج اليوم إلى عبادة تحمل فكرًا لاهوتيًّا ملتزمًا بالإيمان وملتصقا بالتراب الوطني".

ووجه "زكي" الشكر إلى الموسيقار العالمي المبدع، ناير ناجي، الذي كان مصدر إلهام للفريق، وقدم نموذجًا متميزًا بتواضعه واستعداده لخدمة الكنيسة، معربًا عن تمنياته أن يكون فريق "الكنيسة ترنم" إلهامًا جديدًا للكنيسة والمجتمع.

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