"زكي": للموسيقى والترانيم تأثيرًا كبيرًا على العقل والمشاعر

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، الطائفة الإنجيلية؛ بتدشين الكورال الأول لها، مؤكدا أن هذه الخدمة الكنسية- التي تقدم تحت مظلة رابطة الإنجيليين- والتي يقودها الدكتور سامي سعيد سلامة، وتمثل كافة المذاهب الإنجيلية بمصر، معربًا عن أمنياته أن يكون هذا الفريق لمجد الله وخدمة المجتمع في مصر.



وأكد أن الترنيم كانت أساسًا مهمًّا لصناعة الفكر، وأن الكلمات والألحان كانت بمثابة قوى دافعة للتغيير، وأن كلمات الترانيم تعبر عن فكر لاهوتي وسياق ثقافي وتحديات اجتماعية وسياسية، مشيرًا إلى "أن الألحان تربط بالبيئة الجغرافية والتاريخ وبالعادات والتقاليد".



وأشار إلى أن للموسيقى والترانيم تأثيرًا كبيرًا على العقل والمشاعر سويًّا؛ فإما أن تمنح المجتمع طاقة إيجابية وتفاعلًا واندماجًا أو تؤثر سلبًا وتدعو إلى الانعزال والتقوقع، مضيفًا: "في هذا الصدد أن الطائفة الإنجيلية منفتحة على الآخرين، وأن الكنيسة تحتاج اليوم إلى عبادة تحمل فكرًا لاهوتيًّا ملتزمًا بالإيمان وملتصقا بالتراب الوطني".



ووجه "زكي" الشكر إلى الموسيقار العالمي المبدع، ناير ناجي، الذي كان مصدر إلهام للفريق، وقدم نموذجًا متميزًا بتواضعه واستعداده لخدمة الكنيسة، معربًا عن تمنياته أن يكون فريق "الكنيسة ترنم" إلهامًا جديدًا للكنيسة والمجتمع.