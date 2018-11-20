القاهرة : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا
عالم
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:14 م

قاضٍ فيدرالي يوقف قرار "ترامب" بشأن المهاجرين غير الشرعيين

ترامب
ترامب
dostor.org/2403537

أصدر قاض فيدرالي أمرًا قضائيًا بالإيقاف المؤقت لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والذي يهدف إلى حرمان المهاجرين غير الشرعيين من الحصول على حق اللجوء.

وجاء أمر القاضي الفيدرالي، جون تيجار، بإيقاف المرسوم الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يقضي بحرمان المهاجرين غير الشرعيين من طلب اللجوء، استجابة للطلب المقدم من قبل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومركز الحقوق الدستورية.

من جهته، علق محامي الدفاع عن مركز الحقوق الدستورية: "لكل فرد الحق فى طلب اللجوء بمجرد ما إن يتمكن من عبور النقاط الحدودية للبلد الذي يرغب فى الانضمام إليه".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أصدر مرسومًا رسميًا يقضي بحرمان المهاجرين ممن يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية من طلب اللجوء، وذلك فى أعقاب توافد الآلاف من مهاجري أمريكا الوسطي، لطلب اللجوء من الولايات المتحدة الأمريكية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 19 ساعة

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب

منذ يومين

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر

منذ 3 أيام

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب

منذ اسبوع

إيران: 3 ملايين شخص يتعاطون المخدرات بالبلاد

منذ اسبوع

شريط ذكريات.. معرض يضم صورًا نادرة لـ«مارلين» والملكة إليزابيث

منذ أقل من شهر

الجيش اليمنى يعلن سيطرته على "مجمع إخوان ثابت" بالحديدة

الآن

هل تنعكس قضية خاشقجي على عقود التسليح وعلاقات المملكة الخارجية؟.. الجبير يجيب

شركات السياحة تكشف سبب انخفاض نسبة رحلات عمرة المولد النبوى

خاص.. لاعب وسط دجلة أولى صفقات الأهلى مقابل 20 مليون جنيه

"المالية" تكشف عن تفاصيل تطور المؤشرات الاقتصادية

ads
الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في أقوال حبيبة طالب الرحاب: "تعالى بابا عايزك"

مصرع مصريين وإصابة 11 آخرين فى حادثين بالكويت

شرطة حائل تكشف تفاصيل بث مباشر أدى للقبض على 3 شبان برفقة فتاة قاصر

زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام في السعودية تناشد "السيسي" بالتدخل

ألبومات الصور

بالصور.. مدرسة الإنشاد تحتفل بالمولد بـ "نور النبي"

"الحسين" يستعد للمولد النبوي بالورود والصوان (فيديو)

مصر في عزاء الشهيد ساطع النعماني (صور)

البابا تواضروس يكرم المشاركين بأوراق بحثية بمئوية مدارس الأحد

ads
نجم الساعة

هذه وصيتى.. ماذا يقول النبى فى يوم مولده؟

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في أقوال حبيبة طالب الرحاب: "تعالى بابا عايزك"

مصرع مصريين وإصابة 11 آخرين فى حادثين بالكويت

شرطة حائل تكشف تفاصيل بث مباشر أدى للقبض على 3 شبان برفقة فتاة قاصر

زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام في السعودية تناشد "السيسي" بالتدخل

كشكول

بالصور .. «ناير ناجي» في ضيافة الجامعة البريطانية

«التعليم» توضح إجراءات التعامل مع أزمة كتابي «التاريخ والجغرافيا»

«حجازى» لأولياء أمور «أبناؤنا في الخارج»: لا داعى للقلق

بالصور.. «سعفان» يتفقد مشروع الجامعة التكنولوجية

بالصور.. المشهد العالمى لصناعة السكر مؤتمر دولي بـ«أسيوط»

الأمصار

بنجوم وأفلام روسيا.. انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مساعدات إنسانية جديدة من السعودية والإمارات لليمن

فنانة كويتية: لا أحد يحبني وأشعر بأنني "بومة"

"وداعا حلب" يفوز بجائزة إيمي لأفضل فيلم وثائقي

تعطيل مؤقت لقيود ترامب على اللجوء

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

اليابان تعلن عن فرص عمل للعمال الأجانب

أول بيطرية في المنوفية: ولادة قيصرية لـ"بقرة" سبب إكمال حلمى

الجفري: مصر لها الفضل في تعليمنا أصول اللغة العربية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

تناول الحوامل "الباراسيتامول"يخفض معدل ذكاء أطفالهن

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎