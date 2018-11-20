قاضٍ فيدرالي يوقف قرار "ترامب" بشأن المهاجرين غير الشرعيين

أصدر قاض فيدرالي أمرًا قضائيًا بالإيقاف المؤقت لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والذي يهدف إلى حرمان المهاجرين غير الشرعيين من الحصول على حق اللجوء.



وجاء أمر القاضي الفيدرالي، جون تيجار، بإيقاف المرسوم الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يقضي بحرمان المهاجرين غير الشرعيين من طلب اللجوء، استجابة للطلب المقدم من قبل الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومركز الحقوق الدستورية.



من جهته، علق محامي الدفاع عن مركز الحقوق الدستورية: "لكل فرد الحق فى طلب اللجوء بمجرد ما إن يتمكن من عبور النقاط الحدودية للبلد الذي يرغب فى الانضمام إليه".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أصدر مرسومًا رسميًا يقضي بحرمان المهاجرين ممن يدخلون البلاد بطريقة غير شرعية من طلب اللجوء، وذلك فى أعقاب توافد الآلاف من مهاجري أمريكا الوسطي، لطلب اللجوء من الولايات المتحدة الأمريكية.