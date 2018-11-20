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الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:14 م

"أنا من حسين".. ساحة الحفيد تبتهج في "المولد النبوي" (صور)

ليلة ميلاد سيدنا
ليلة ميلاد سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم
إسلام الخطيب
dostor.org/2403536

فى ليلة ميلاد سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ابتهجت ساحة الإمام الحسين رضى الله عنه وعن أبيه الإمام على بن أبي طالب كرم الله وجه وكأنها قطعة نور من أنوار الجنة.

واكتظت ساحة مسجد الإمام الحسين بالرواد عن بكرة أبيها، بعدما أُعلن عن ندوة للحبيب على الجفري بدأت من الواحدة صباحً اليوم الثلاثاء، وانتهت مع بدء آذان الفجر.

الزوار من كل مكان في العالم، أشكال مختلفة، وأعمار متباينة، وعلى الرغم من أن ليل أمس كان بسط رداءه على قاهرة المعز كلها إلا أن الأنوار كانت ساطعة في كل حدب وصوب،

ورصد "الدستور" رصدت بعض مظاهر الاحتفال..

صلاة العشاء بمسجد "الحسين".. ترتيل وتأميم
بدأ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، منذ أن قرأ إمام مسجد الحسين في صلاة العشاء قوله تعالى:"لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم"، وذلك إشارة منه إلى النبي محمد صل الله عليه وسلم.

الحبيب علي الجفرى
عقد الحبيب على الجفري، الداعية اليمني المعروف، أمسية دينية من بعد منتصف الليل من صباح اليوم الثلاثاء، وانتهت مع آذان الفجر.

وبدأت ندوة الحبيب التي أمتلأت عن بكرة أبيها بالحضور من البلدان، من شباب ورجال ونساء وأطفال، بأنشودة دينية هي "مولاي صل وسلم دائما أبدًا على حبيبك خير الخلق كلهم".

وتحدث الحبيب عن حب آل البيت ووجوب حب النبي صل الله عليه وسلم، وكيفية الأقتداء به، ودعا إلى التمسك بالخلق الكريم، والوحي المبين، والتحلى بخلق النبي صلى الله عليه وسلم في ذكرى ميلاده.


المشيخة العامة للطرق الصوفية تعلن شد الرحال
هم جماعة شدوا رحالهم لمسجد الإمام الحسين حبًا في رسول الله صل الله عليه وسلم، فمن كتب على جدران الحسين:"إن لم نستطع زيارة المدينة اليوم، فنحن عند الحفيد.. وغدًا عند النبي".

وأعلنت المشيخة العامة للطرق الصوفية عن تواجد كبار قادتها اليوم الثلاثاء، في الاحتفالية التي تقيمها أمام ساحة الإمام الحسين رضى الله عنه، وأناب رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي وزير الأوقاف لحضور الاحتفالية.

الزوار يدعون الله لمصر
في ختام أمسية الحبيب على الجفري، دعا زوار الإمام الحسين الله بأن يحفظ مصر من سوء ومكروه، وأن يجعلها دائما بلد الأمن والأمان، مستشهدين بقوله تعالى:" ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين".

وأثنى الحضور على جهود القوات الأمنية التي سهرت على خدمة زوار الإمام الحسين، وتعاملت مع الجميع بكل احترافية وتفان وتواضع، وقدمت يد التعاون للجميع.

"أنا من حسين".. ساحة الحفيد تبتهج في "المولد النبوي" (صور)
"أنا من حسين".. ساحة الحفيد تبتهج في "المولد النبوي" (صور)
"أنا من حسين".. ساحة الحفيد تبتهج في "المولد النبوي" (صور)
"أنا من حسين".. ساحة الحفيد تبتهج في "المولد النبوي" (صور)
"أنا من حسين".. ساحة الحفيد تبتهج في "المولد النبوي" (صور)
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