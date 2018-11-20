مقترح بربط القيمة الإيجارية فى الضريبة بتعديلات الإيجار القديم

قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه تقدم بمقترح جديد حول قانون الإيجار القديم فى مجلس النواب برفع القيمة الإيجارية للأماكن المعدة للسكن على أساس قيمة حساب الضريبة العقارية دون النظر إلى العقد بنسبة 25% لمدة 4 سنوات، وذلك قبل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.



وأضاف "العليمي" لـ«الدستور» أن هناك عددا من الأسر الفقيرة غير القادرة على سداد القيمة الإيجارية بعد رفعها، لافتًا إلى أن مشروع القانون المقدم ينص على أن توفر الدولة الوحدات السكنية لهم وفقًا للأحكام الدستور خصوصًا للأسر التي تدخل تحت بند الحد الأدنى للأجور والمحدد في القانون بـ1200 جنيه وحد أقصى بـ42000 جنيه.



وأوضح العليمي أنه بالنسبة للأماكن غير المعدة للسكن التي يتم استخدامها في الأمور التجارية فإنه سيتم تحرير العلاقة الإيجارية "العقود" بعد انتهاء مجلس النواب من قانون الإيجار القديم في شهر يوليو المقبل عام 2019، لأن مجلس النواب ملزم بإصدار القانون وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.



وأشار العليمي إلى أن العلاقة الإيجارية في مصر لا توجد بها عدالة أو توازن لأنها تخضع لقانون 49 لسنة 1977 الذي لم تتغير القيمة الإيجارية فيه منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، كما أن العلاقة الإيجارية تخضع لقانوني رقم 4 سنة 1996 وقانون 36 لسنة 1981، وكل هذه القوانين مبنية على ظروف اجتماعية مختلفة كانت تمر بها البلاد حينها.

