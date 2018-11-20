القاهرة : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:40 م

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل
08:03 م

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف
07:42 م

دجالة لوس أنجلوس.. ساحرة أمريكية تدّعى أن عمرها 300 عام وتصنع أحجبة لجلب الحبيب
07:48 م

تعاطى الاستروكس وأخرج أحشاء طالب ثم وقف يردد: «الصمت لغة العظماء»
05:14 م

بول مكارتنى.. الفنان الشامل يغنى لمحطة مصر
10:22 م

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار
07:27 م

«حماس»: صواريخنا شلَّت «القبة الحديدية» الإسرائيلية.. وسنقابل التصعيد بمهاجمة تل أبيب
07:19 م

الأهلى يعرض على الإسماعيلى مليون دولار و3 لاعبين لضم باهر ومتولى
02:29 م

تجديد حبس عبدالمنعم أبوالفتوح في "نشر أخبار كاذبة"
11:17 م

أبو بكر البغدادي.. "ميسي الإرهاب" الذي حولته الكرة إلى قاطع للرؤوس
10:39 م

أزارو يشترط اعتذار القيعى قبل العودة لتدريبات الأهلى
10:37 م

وفد برلمانى يعرض أدلة «إرهاب الإخوان» على مسئولى بريطانيا
سياسي
الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 01:13 م

مقترح بربط القيمة الإيجارية فى الضريبة بتعديلات الإيجار القديم

النائب عبد المنعم
النائب عبد المنعم العليمي
إسلام نصير
dostor.org/2403534

قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه تقدم بمقترح جديد حول قانون الإيجار القديم فى مجلس النواب برفع القيمة الإيجارية للأماكن المعدة للسكن على أساس قيمة حساب الضريبة العقارية دون النظر إلى العقد بنسبة 25% لمدة 4 سنوات، وذلك قبل تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

وأضاف "العليمي" لـ«الدستور» أن هناك عددا من الأسر الفقيرة غير القادرة على سداد القيمة الإيجارية بعد رفعها، لافتًا إلى أن مشروع القانون المقدم ينص على أن توفر الدولة الوحدات السكنية لهم وفقًا للأحكام الدستور خصوصًا للأسر التي تدخل تحت بند الحد الأدنى للأجور والمحدد في القانون بـ1200 جنيه وحد أقصى بـ42000 جنيه.

وأوضح العليمي أنه بالنسبة للأماكن غير المعدة للسكن التي يتم استخدامها في الأمور التجارية فإنه سيتم تحرير العلاقة الإيجارية "العقود" بعد انتهاء مجلس النواب من قانون الإيجار القديم في شهر يوليو المقبل عام 2019، لأن مجلس النواب ملزم بإصدار القانون وفقًا لحكم المحكمة الدستورية.

وأشار العليمي إلى أن العلاقة الإيجارية في مصر لا توجد بها عدالة أو توازن لأنها تخضع لقانون 49 لسنة 1977 الذي لم تتغير القيمة الإيجارية فيه منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، كما أن العلاقة الإيجارية تخضع لقانوني رقم 4 سنة 1996 وقانون 36 لسنة 1981، وكل هذه القوانين مبنية على ظروف اجتماعية مختلفة كانت تمر بها البلاد حينها.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهرين

برلمانى يطالب بمنع إعلانات الأدوية غير المرخصة

منذ 4 شهر

"عبدالعال" يعلن الانتهاء من مناقشة قوانين الصحافة والإعلام

منذ 4 شهر

رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين للجان المختصة

منذ 6 شهر

البرلمان يُوافق على قانون التجارب السريرية في مجموعه

منذ 8 شهر

«الخطة والموازنة»: نرفض استثناء الوزراء من الحد الأقصى للأجور

منذ 8 شهر

8 إجراءات حكومية لمنع التلاعب بالأسعار

الآن

هل تنعكس قضية خاشقجي على عقود التسليح وعلاقات المملكة الخارجية؟.. الجبير يجيب

شركات السياحة تكشف سبب انخفاض نسبة رحلات عمرة المولد النبوى

خاص.. لاعب وسط دجلة أولى صفقات الأهلى مقابل 20 مليون جنيه

"المالية" تكشف عن تفاصيل تطور المؤشرات الاقتصادية

ads
الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في أقوال حبيبة طالب الرحاب: "تعالى بابا عايزك"

مصرع مصريين وإصابة 11 آخرين فى حادثين بالكويت

شرطة حائل تكشف تفاصيل بث مباشر أدى للقبض على 3 شبان برفقة فتاة قاصر

زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام في السعودية تناشد "السيسي" بالتدخل

ألبومات الصور

بالصور.. مدرسة الإنشاد تحتفل بالمولد بـ "نور النبي"

"الحسين" يستعد للمولد النبوي بالورود والصوان (فيديو)

مصر في عزاء الشهيد ساطع النعماني (صور)

البابا تواضروس يكرم المشاركين بأوراق بحثية بمئوية مدارس الأحد

ads
نجم الساعة

هذه وصيتى.. ماذا يقول النبى فى يوم مولده؟

الأكثر قراءة

تفاصيل جديدة في أقوال حبيبة طالب الرحاب: "تعالى بابا عايزك"

مصرع مصريين وإصابة 11 آخرين فى حادثين بالكويت

شرطة حائل تكشف تفاصيل بث مباشر أدى للقبض على 3 شبان برفقة فتاة قاصر

زوجة المهندس المحكوم عليه بالإعدام في السعودية تناشد "السيسي" بالتدخل

كشكول

بالصور .. «ناير ناجي» في ضيافة الجامعة البريطانية

«التعليم» توضح إجراءات التعامل مع أزمة كتابي «التاريخ والجغرافيا»

«حجازى» لأولياء أمور «أبناؤنا في الخارج»: لا داعى للقلق

بالصور.. «سعفان» يتفقد مشروع الجامعة التكنولوجية

بالصور.. المشهد العالمى لصناعة السكر مؤتمر دولي بـ«أسيوط»

الأمصار

بنجوم وأفلام روسيا.. انطلاق مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

مساعدات إنسانية جديدة من السعودية والإمارات لليمن

فنانة كويتية: لا أحد يحبني وأشعر بأنني "بومة"

"وداعا حلب" يفوز بجائزة إيمي لأفضل فيلم وثائقي

تعطيل مؤقت لقيود ترامب على اللجوء

مرايا الابداع

قالوا عن الزواج

خواطر متناثرة

ads
منوعات

اليابان تعلن عن فرص عمل للعمال الأجانب

أول بيطرية في المنوفية: ولادة قيصرية لـ"بقرة" سبب إكمال حلمى

الجفري: مصر لها الفضل في تعليمنا أصول اللغة العربية

الصحة

تناول الحوامل "الباراسيتامول"يخفض معدل ذكاء أطفالهن

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎