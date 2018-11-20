محافظ القاهرة يشارك بالقمة الثامنة للمدن الأفريقية

شارك اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مساء اليوم الثلاثاء، في اجتماع المجلس الأفريقي التابع للمنظمة المتحدة للمدن والحكومات المحلية الأفريقية بالمغرب قبل انعقاد القمة الثامنة للمدن والحكومات الأفريقية تحت عنوان "الانتقال إلى مدن وأقاليم مستدامة ودور السلطات المحلية والإقليمية الإفريقية".



وضم الوفد المصري في الجلسة كل من الدكتور علاءعبدالحليم محافظ القليوبية، والدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط، والدكتورة نهال محمد نائبة محافظ البحيرة، والسفير الدكتور محمد حجازي مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي.



من جانبه قال العميد محسن صلاح، نائب محافظ القاهرة، إنه يسير أعمال اللواء خالد عبدالعال حتى عودته من اجتماع المجلس الأفريقي التابع للمنظمة المتحدة للمدن والحكومات المحلية الأفريقية بالمغرب



وأوضح في تصريحات لـ"الدستور" أن اللواء خالد عبدالعال زار المغرب مع وفد قاده اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية.



وقال محافظ القاهرة خلال كلمته إن المدن الأفريقية تواجه تحديات جسام تستلزم منا التنسيق والعمل بايجابية في إطار المنظمة والتي تأسست علي اعلاء شأن العمل الافريقي المشترك.



وأشار إلى أنه يتم إقامة مدن جديدة بالقاهرة منها العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد إحدى نماذج المدن المستدامة والذكية وتساهم في الحد من الكثافة السكانية بالإضافة إلى تطوير البنية الأساسية في كافة المجالات وإقامة مشروعات تنموية كبري في قطاعات الطرق والكباري ومترو الإنفاق وشبكات الكهرباء.



وأضاف أن كل تلك المشروعات تساهم بشكل كبير في دفع التنمية المستدامة لمدننا والارتقاء بالنمو الاقتصادي وتوفير حياة أفضل للمواطن.



وأضاف اللواء خالد عبدالعال أنه يضع أمام المنظمة كل إمكانيات وخبرات محافظة القاهرة للاستفادة منها ومن تجاربها الناجحة في مجالات عدة.



وأكد المحافظ استعداد مصر الرسمي لاستضافة مكتب إقليم شمال أفريقيا بمدينة القاهرة ليكون جاهزًا للاستضافة مع مطلع ٢٠١٩ لتحقيق آمال وطموحات المنظمة في فتح مجالات عدة للتعاون بين كافة المدن المصرية والمنظمة، واقترح اللواء خالد عبدالعال أن يكون أول اجتماع للمجلس التنفيذي الجديد في القاهرة، وأعرب اللواء خالد عبدالعال عن سعادته بمشاركة الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية معه في عضوية مجلس بان أفريقيا لتقديم كافة الخبرات وتبادل التجارب المشتركة لمواجهة تحديات التنمية في مدننا الأفريقية.



وشدد المحافظ على أن مصر ستبذل كل جهد وعمل لتحقيق أهداف المنظمة النبيلة بما يخدم مدننا وقارتنا وشعوبنا.



وخلال الجلسة رحب فؤاد العماري سكرتير عام المنظمة بالوفد المصري رفيع المستوي والذي يترأسه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ويضم محافظو القاهرة والقليوبية ودمياط وكافة أعضاء الوفد.



وتعليقًا على كلمة محافظ القاهرة خلال الجلسة أعرب جان بيير أيلونج أمباسي الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية، بترحيبه الكبير باستضافة القاهرة مكتب اقليم شمال إفريقيا،وأضاف ان المنظمة سوف تتواصل مع المسئولين لبلورة كافة التفاصيل الخاصة بهذا العرض المهم وكذلك ترحيبه بتنظيم وعقد اللقاء الاول للجنة التنفيدية في القاهرة.



وأكد جان بيير أن تلك الخطوة كنّا ننتظرها منذ وقت أول اجتماع للمنظمة والذي عقد في القاهرة منذ سنوات قبل انتخاب رئيس المنظمة، مضيفًا: "مصر والقاهرة عزيزة علي قلب منظمتنا".



