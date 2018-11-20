الصحة: مسح مليون مواطن فى مبادرة القضاء على فيروس سى بالفيوم

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم، يرافقها اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، نقطة المسح الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس"سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، بمركز صحة سنورس، بمحافظة الفيوم.



تأتي هذه الزيارة ضمن جولات الوزيرة الميدانية لمتابعة المبادرة الرئاسية تحت "شعار 100 مليون صحة"، والتأكد من تقديم الخدمة الطبية للمواطنين على أكمل وجه.



وأشارت وزيرة الصحة، إلى أنه تم مسح مليون مواطن بمحافظة الفيوم فى جميع نقاط المسح، لافتة إلى أنه تم مسح 156 ألفا، و500 مواطن بنقاط المسح داخل مركز سنورس، من بينهم 14 ألفا، و199 مواطنا داخل المركز الطبي بسنورس.



وأشارت إلى أن العمل بالمبادرة يتم من خلال 3 فرق طبية صباحية و2 مسائية داخل جميع الوحدات الصحية بالمركز ليشمل إجمالي الفرق 649 فرقة طبية تغطي 138 وحدة صحية وعدد 9 مستشفيات مابين عام ومركزي علي مستوي المحافظة، بإجمالي 147 نقطة مسح بالإضافة إلى 3 فرق طائرة (عيادات متنقلة) لتغطي جميع المناطق بالمحافظة.

