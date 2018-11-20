خبراء يحذرون من موت الآلاف بسبب النوبات القلبية

حذر خبراء من أن آلاف الأشخاص يموتون بلا داعٍ بسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية كل عام والفشل في علاج ارتفاع ضغط الدم.



وذكرت مؤسسة القلب البريطانية أن ما يقدر بنحو 115 ألف حالة على مدى العقد المقبل يمكن منعها في بريطانيا فى حال تحسن التشخيص والعلاج، محذرين من أننا نتخلف عن البلدان الأخرى في معالجة الحالات التي تؤدي إلى الإصابة بأزمات قلبية وسكتات دماغية.



وساهم ارتفاع معدل السمنة من حالات مرض السكر النمط الثانى، في حين أن الملايين من الناس يعيشون مع ارتفاع ضغط الدم دون تشخيص وارتفاع الكولسترول، وهو ما يؤدى إلى عودة ظهور النوبات القلبية، والسكتات الدماغية.



وأشارت التقديرات إلى أن 13.7 مليون من البالغين في بريطانيا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، حيث لم يتم تشخيص 5.7 مليون منهم.



ودعت مؤسسة القلب إلى تحسين قدرة هيئة الخدمات الصحية الوطنية فى بريطانيا "NHS" على الوصول إلى العلاجات المتطورة، وإتباع نهج جديد في خدمات إعادة التأهيل والاستغلال الكامل للتكنولوجيا وعلوم البيانات.



وقال سايمون جيليسبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة القلب البريطانية "ما لم نغير نهجنا، فإن آلاف الأرواح يمكن أن تضيع".