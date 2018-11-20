أظهرت دراسة جديدة أن ما يقرب من 8٪ من الأطفال الأمريكيين يعانون من الحساسية الغذائية، وأن واحدا من بين كل خمسة من هؤلاء الأطفال يعاني من حساسية شديدة بما يكفي لدخول المستشفى.



وقال الدكتور روشى جوبتا أستاذ طب الأطفال فى جامعة "نورث وسترن" فى شيكاغو إن أمراض الحساسية الغذائية لدى الأطفال تعتبر شائعة نسبيا ويجب أخذها على محمل الجد، حيث أن طفلا من بين كل خمسة لديه رد فعل تحسسى يضطره لدخول المستشفى وغرفة الطوارئ كل عام.



وأضاف أن أكثر انواع الحساسية شيوعا هى حساسية الفول السوداني والحليب، والمحار، وجوز الهند، والبيض والأسماك، والقمح، الصويا والسمسم.



وتعد حساسية الفول السودانى هى الأكثر شيوعا بين الأطفال، لتؤثر على حوالى مليونى طفل، تليها حساسية الحليب (مليون طفل)، والمحار(مليون طفل)، جوز الهند (مليون)، البيض (مليون طفل)، الأسماك (أقل من نصف مليون طفل)،القمح والصويا (4 ملايين طفل)، السمسم 15 مليون طفل.



من ناحية أخرى، قال الدكتور كارى نادو مدير مركز شون باركر لأبحاث الحساسية والربو فى جامعة "ستانفورد" فى كاليفورنيا إن الحساسية الغذائية آخذه فى الارتفاع بسبب عدم تعرض الأطفال لمجموعة متنوعة من الأطعمة فى سن مبكرة.

