قلق من تأثير الحصبة الألمانية على أوليمبياد طوكيو

أثار تفشي مرض الحصبة الألمانية في أنحاء اليابان القلق من أن الوباء المحتمل على المدى الطويل يمكن أن يقلل الطلب على السفر قبل دورة الألعاب الأوليمبية والبارالمبية في طوكيو 2020.



وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية، أنه يتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي من حالات الإصابة بالحصبة ألفي شخص للمرة الأولى في خمسة أعوام تقريبا، فيما يشدد الخبراء على أهمية أخذ اختبارات الأجسام المضادة والتطعيمات، مؤكدين أن تفشي الفيروس يرجع أساسا لأن العديد من الرجال في الثلاثين أو أكثر لم يحصلوا على التطعيم.



وأشارت الصحيفة إلى أن السمة الرئيسية لتفشي المرض حاليا هي أن العدد الأكبر من المرضى من الرجال في سن الثلاثينات إلى الخمسينات من أعمارهم.