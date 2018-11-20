القاهرة : الثلاثاء 20 نوفمبر 2018
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الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 09:55 ص

قلق من تأثير الحصبة الألمانية على أوليمبياد طوكيو

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2403193

أثار تفشي مرض الحصبة الألمانية في أنحاء اليابان القلق من أن الوباء المحتمل على المدى الطويل يمكن أن يقلل الطلب على السفر قبل دورة الألعاب الأوليمبية والبارالمبية في طوكيو 2020.

وذكرت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية، أنه يتوقع أن يتجاوز العدد الإجمالي من حالات الإصابة بالحصبة ألفي شخص للمرة الأولى في خمسة أعوام تقريبا، فيما يشدد الخبراء على أهمية أخذ اختبارات الأجسام المضادة والتطعيمات، مؤكدين أن تفشي الفيروس يرجع أساسا لأن العديد من الرجال في الثلاثين أو أكثر لم يحصلوا على التطعيم.

وأشارت الصحيفة إلى أن السمة الرئيسية لتفشي المرض حاليا هي أن العدد الأكبر من المرضى من الرجال في سن الثلاثينات إلى الخمسينات من أعمارهم.

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