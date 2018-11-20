عقار شهير لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة يزيد الأعراض سوءًا

حذرت دراسة طبية من دواء شهير يتم تداوله لعلاج اضطراب ما بعد الصدمة كان يعتقد أنه يقلل من الأعراض والأفكار الانتحارية، إلا أنه يمكن أن يؤدى إلى تفاقم هذه الأعراض.



وعكفت الدراسة - التى ستنشر فى عدد ديسمبر من مجلة "علم الأدوية النفسية العيادية" - على دراسة حالات نحو 20 مريضا تلقوا العلاج بواسطة عقار "برازيون"( Prazosin) لعلاج اضطرابات ما بعد الصدمة، لمدة 8 أسابيع لعلاجهم من الأفكار الانتحارية.



وكان اثنان من المرضى فى تلك المجموعة بحاجة إلى رعاية نفسية للمرضى الذين يضطرون إلى دخول أقسام الطوارىء فى المستشفيات، على الرغم من أن أيا منهم لم يحاول الانتحار أثناء فترة الدراسة.



وذكر "المعهد الوطنى للصحة" فى الولايات المتحدة أن ما يقرب من 8 ملايين شخص فى الولايات المتحدة يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة.



وقال الدكتور جورج فوكن ماكول رئيس قسم الطب النفسى والسلوك الصحى فى كلية الطب جامعة "جورجيا" الأمريكية إنه يلاحظ أنه مع اضطراب ما بعد الصدمة، غالبًا ما تركز كوابيس المريض على الصدمة التي أنتجت اضطرابه.

