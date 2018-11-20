انتظام حركة المرور بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

انتظمت حركة السير في معظم الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، بالتزامن مع العطلة الرسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.



وشهدت كافة مداخل ميدان التحرير سيولة مرورية عالية، وامتدت حتى طريق كورنيش النيل، وكوبري أكتوبر في الاتجاهين، كما تباطأت نسبيًا حركة السير في طريق نفق الأزهر، وزادت الكثافات بمحيط ميدان العتبة، وانتظمت حركة السير بشارع رمسيس حتى مطلع كوبري العباسية مرورا بمناطق غمرة والدمرداش، كما انتظمت حركة السير بشارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس.



كما شهد الطريق باتجاه من نفق السلام اتجاه المرج كثافات مرورية متحركة، وشهد طريق صلاح سالم انتظاما مروريا ما عدا منطقة نفق العروبة.



وشهد نفق الملك الصالح في اتجاه المنيل كثافات متحركة، واختفت تدريجيا أعلى كوبري عباس اتجاه الجيزة.



وشهدت محاور ومداخل مدينة نصر حركة مرورية منتظمة، ماعدا بعض الكثافات المتحركة بداية من طريق المنصة حتى أول عباس.



وفي محافظة الجيزة انتظمت حركة السير بمحور 26 يوليو خاصة في الاتجاه القادم نحو مدينة أكتوبر.



وشهد محور صفط اللبن كثافات مرورية، ولكنها اختفت عند محيط جامعة القاهرة، كما انتظمت حركة السير بمحيط شوارع ميدان لبنان وشارع السودان.



وانتظمت حركة السير في شارع الهرم بداية من منطقة الرماية مع بعض الكثافات عند مدخل نفق الجيزة، بينما شهد أعلي كوبري الجيزة المعدني سيولة مرورية، كما انتظمت حركة السير بشارع فيصل، وكوبري 15 مايو القادم من مناطق الجيزة نحو القاهرة.



وظهرت بعض الكثافات المتحركة، في نزلة المريوطية من الدائري اتجاه المنيب.