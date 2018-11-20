السفارة المصرية بكانبرا تستقبل سفير العطاء وتشيد براعى مصر

استقبل صباح اليوم الثلاثاء، محمد خيرت رئيس البعثة الدبلوماسية وسفير جمهورية مصر العربية بالعاصمة الأسترالية كانبرا المستشار أمير رمزى رئيس محكمة استئناف وجنايات الإسكندرية وسفير العطاء المصرى كما لقبه المصريون، وذلك أثناء زيارته لأستراليا التى ستستغرق عدة أيام.



وكعادته رحب السفير المصرى بأبناء مصر، وأبدى استعداد السفارة المصرية بتقديم الدعم الكامل وكافة التسهيلات وسبل التعاون لمؤسسة راعى مصر.



كما أشاد بالخدمة الوطنية التى تقوم بها المؤسسة من خلال الأعمال الخيرية التى تقدمها للذين تحت خط الفقر وتركت بصماتها فى قلوب الشعب المصرى، وأشاد أيضًا بجهود أعضاء الجالية المصرية الذين لم يبخلوا بمشاركتهم وتبرعاتهم لنجاح وتحقيق الهدف المنشود الذى قامت عليه مؤسسة راعى مصر.



ومن جانبه قام رمزى بتهنئة البعثة الدبلوماسية المصرية بأستراليا وعلى رأسهم السفير محمد خيرت بمناسبة المولد النبوى الشريف، كما قدم لهم الشكر على حسن استقبالهم وكرم ضيافتهم وجهود السفارة فى دعم خدمة مؤسسة راعى مصر.